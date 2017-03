Dit is dé trendkleur van deze zomer en zo draag je het

Nu we al een paar dagen aan de lente hebben kunnen wennen, is dit toch wel het moment om je garderobe lenteproof te maken. Françoise legt je in de video uit hoe. En is er een trendkleur die echt niet mag ontbreken in je kast deze lente.

Roze is dé kleur van deze lente en zie je dan ook overal terug in de winkels in de collecties. Broeken, jasjes, rokjes, blousjes: het fijne van deze kleur is dat je het kunt dragen op elke manier. Of je nou een wat een nettere of een meer casual stijl hebt, roze kan altijd. Zelfs als je voor de stoere look gaat. Zo ziet dat er dan uit:

Meteen een roze item aanschaffen? Wij zochten de leukste voor je uit:

A-lijn rok 79,95 Bestel Chino - old rose 39,99 Bestel Zakelijke jurk - light pink 30,95 Bestel ESPRIT Women Casual blazer 59,99 Bestel Miss Etam Regulier lang vest 49,99 Bestel WE Fashion top 39,99 Bestel MS Mode top 17,99 Bestel



Beeld: iStock.