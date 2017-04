Een trouwjurk van 1,6 miljoen (!) euro: zó ziet dat eruit

Dat een trouwjurk veel geld kost, is algemeen bekend. Maar je hebt veel geld en veel geld. Tijdens een modeshow in New York kwam er op de catwalk een jurk voorbij voor een bedrag met 6 nullen. En nee, hij was niet zwart zoals in de video.

Ja echt, de trouwjurk van ontwerper Reem Acra uit de zomercollectie voor 2016 is helemaal bedekt met juwelen van Tiffany & Co. Alleen die sieraden bij elkaar (vier broches, 12 zogeheten dragonfly pins en 124 oorbellen) zijn al onbetaalbaar en daardoor kwam de prijs van de jurk ook op, hou je vast, 1,6 miljoen dollar te liggen. Het kost je wat, maar dan heb je ook wat:

Bron: Beaumonde.nl. Beeld: Twitter.