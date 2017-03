Dankzij deze truc epileer je nooit meer te veel wenkbrauwharen

Je wenkbrauwen hebben gedurende je leven flink wat te verduren. Misschien heb je een periode overmatig geëpileerd, gewaxt of ben je regelmatig met potlood in de weer om je wenkbrauwen de juiste vorm te geven. Maar wat is het geheim: hoe behouden we die mooie vorm?

Wwe kennen allemaal het leed dat ‘te-veel-geëpileerde-wenkbrauwen’ heet. We willen nu weleens weten hoe we dat voorgoed voorkomen. Reddit-gebruikster Avoxel deelt DE truc: “Epileer je wenkbrauwen pas nadat je ze hebt ingekleurd met potlood, gel of wat dan ook. Zo vermijd je dat je te veel haren weghaalt. Sinds ik mijn wenkbrauwen epileer nadat ik ze heb ingekleurd, heb ik een goed overzicht waar ik wel en waar ik niet moet epileren. Dus ik kan nooit te veel haren weghalen of de vorm verpesten.”

Even uitproberen dan maar? Of heb jij een betere truc?

Bron: Reddit.com. Beeld: iStock