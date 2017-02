Met dit trucje ontdek je meteen of je de goede maat bh draagt

Een precies passende bh vinden is makkelijker gezegd dan gedaan. Er kan dan ook een boel misgaan: een te wijde omvang, een te kleine cupmaat of gewoon het compleet verkeerde model – we hebben het echt niet makkelijk.

Er is echter een trucje dat je kan toepassen om er zeker van te zijn of de bh goed past.

“Wanneer je een bh koopt moet ‘ie strak genoeg zijn dat wanneer je hem op het eerste haakje draagt, er nog twee vingers passen tussen het bandje en je rug”, zegt een woordvoerder van lingerielabel Chantelle.

Derde haakje

“Wanneer je de bh vaker draagt, wordt de omvang wijder. Dan kun je naar het tweede – en later eventueel nog het derde haakje gaan. Als je de bh op het derde haakje draagt en je meer dan twee vingers tussen het bandje en je rug kan plaatsen, is het tijd voor vervanging.”

Omvang

Ook interessant: vrouwen zouden zich eigenlijk drukker moeten maken om de omvang dan om de cupmaat. “80% van de ondersteuning komt vanuit de omtrek.” Laat daarnaast regelmatig je borstomtrek opmeten omdat je cupmaat kan veranderen onder hormonale veranderingen en gewichtsschommelingen.

