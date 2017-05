Met dit trucje wordt parfum kiezen veel makkelijker

Op Moederdag verdienen alle moeders het om in de watten te worden gelegd. De fijnste verwennerij is het krijgen van een heerlijke parfum. Ben je een oriëntaals, bloemig, citrus of juist houtachtig geurentype? Wij zetten de verschillende geursegmenten voor je op een rij.

Tip van de deskundige

Natasja Nas runt sinds drie jaar haar eigen DA-Mooi drogist in Rosmalen en weet dus precies hoe ze jou kan helpen. Een parfum is het ultieme Moederdag-verwencadeau. Weet je niet wat jouw geur is? In deze video en met onderstaande tips geeft ze advies over de geurentest.

Over de liefde

Leve het leven en omarm de liefde! Is dit je lijfspreuk? Dan val je als een blok voor de charmes van warme, gepassioneerde en oriëntaalse geuren. Paco Rabanne ruikt naar de liefde en haalt de verleidster bij iedereen naar boven.

Voor bezige bijtjes

Altijd eropuit zijn, energie voor tien hebben en nooit zonder glimlach de deur uit. Herkenbaar? Daar past de levendige, tijdloze en citrusachtige geur van de all time favourite van Mexx heel goed bij.

Tip: Gebruik een lekkere bodylotion of douchegel van hetzelfde merk zodat de geur langer blijft hangen

Vrouwelijk

Je wordt graag omringt door de liefdes in je leven en houdt van een flinke portie gezelligheid. Omarm jezelf met de nieuwe bloemige geur van Louis Widmer. De parfum met een frisse nuance is subtiel, vrouwelijk en doet denken aan de zomer.

Outdoor girl

Een buitenmens is te herkennen aan haar drang zich terug te trekken in de natuur. Maar ze straalt ook vertrouwen uit en is een bondgenoot in zwaardere tijden. Houtachtige geuren voelen voor haar aan als een tweede huid, net als de nieuwe geur van Guess. De houtachtige tonen van sandelhout en cederhout worden gecombineerd met de geur van viooltjes en jasmijn.

