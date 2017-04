Is je tube dagcrème op? Zó krijg je er nog heel veel uit

Als je dagcrème of je make-up remover op is, dan kun je met keukenspulletjes aan de gang om zelf een alternatief te maken (zie video). Maar vaak is dat helemaal niet nodig. Die lege tube is namelijk niet zo leeg als je denkt!

Een Reddit-gebruikster deelde haar geheim om beautyproducten tot de laatste klodder te kunnen gebruiken. Als je een tube crème hebt waar je echt niets meer uit geknepen krijgt, pak er dan een schaar bij, en knip het topje van de tube eraf. Er blijkt meestal nog een heleboel crème aan de zijkanten van de tube vast te zitten.

Geld besparen

“En dít, dames, is waarom je tubes make-up en crème altijd open moet knippen als ie op lijkt te zijn”, schrijft de Reddit-gebruikster. “Kijk hoeveel crème er nog in zit!” Op deze manier kun je een heleboel geld besparen. De truc werkt ook voor andere producten als tandpasta, foundation en zalfjes.

Goed afsluiten

Er zit wel een addertje onder het gras: als je de tube eenmaal open hebt geknipt en dus niet meer goed kan afsluiten, dan is het product niet zo lang meer houdbaar. Gebruik dus een clip of plastic zakje om de tube weer goed dicht te maken.

Bron: Reddit. Beeld: iStock, Reddit