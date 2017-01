Waarom je altijd een vork in je toilettas moet hebben

We gebruiken vorken om mee te eten, maar verder liggen ze eigenlijk gewoon ongebruikt in de bestekla. Niet langer meer! Want je kunt een vork voor nog veel meer dingen gebruiken.

In De Kleine Zeemeermin kamt Ariël haar haren met een vork. Lijkt gek, maar dit lijkt er eigenlijk wel een beetje op. Waarom je een vork in je toilettas moet hebben? Volgens make-up artist Laiba Zaid is-ie heel handig bij het aanbrengen van je dagelijkse make-up. Je kunt er namelijk heel goed een rechte eyeliner mee trekken of de perfecte wenkbrauwen tekenen. Ha, toch een geinig trucje.

Fork hack for eyeliner, brows, & nose contour by @bodmonzaid #hudabeautyliquidmatte in Medusa Een video die is geplaatst door Huda Kattan (@hudabeauty) op 25 Dec 2016 om 4:53 PST



BEKIJK OOK DEZE VIDEO: Susan maakt een mooie winterse look (wel zonder vork):



De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

LEES OOK:

Bron: Harpersbazaar.nl. Beeld: iStock.