De 20-jarige Keira Walcott lijdt aan de huidaandoening vitiligo. Haar eigen ervaringen en onzekerheid heeft ze nu omgezet in iets positiefs: een eigen make-uplijn om vrouwen met andere huidaandoeningen te steunen.

In de bovenstaande video legt beautyvlogger Susan uit hoe je het beste je wallen kunt bedekken met make-up.

Keira’s huidaandoening houdt in dat haar huid pigment verliest, waardoor er witte vlekken ontstaan. Daarnaast zijn mensen met vitiligo extra gevoelig voor de zon, en ze hebben eerder last van oog- en oorproblemen. Maar de psychische schade die de aandoening met zich meebrengt, is het allergrootst. Zo weet ook Keira. Zij kampte jarenlang met een slecht zelfbeeld door haar vlekkerige huid en werd op de basisschool en middelbare school flink gepest.

Een bericht gedeeld door Keira Walcott (@kandorcosmetics) op 7 Apr 2017 om 4:05 PDT

Slapen met make-up

Ze durfde ruim 7 maanden lang haar make-up er niet af te halen in het bijzijn van haar vriendje, en viel dan ook met een volle make-uplook in slaap. Maar op een dag was haar make-up door het zweten in haar slaap van haar gezicht afgeveegd, waardoor haar pigmentvlekken zichtbaar waren. Toen moest ze aan haar vriendje opbiechten dat ze een huidaandoening heeft.

Steun

Keira probeerde in haar tienerjaren bijna elke foundation uit om er eentje te vinden die wél bij haar huid past. Maar alle producten van de drogist waren niet dekkend genoeg. Reden genoeg voor Keira om zelf een productlijn te lanceren, in de hoop dat het vrouwen met dezelfde aandoening kan helpen om hun zelfvertrouwen terug te krijgen.

Droom verwezenlijkt

Nadat ze een lening van 4670 euro won bij een Britse bank besloot ze haar lijn te verwezenlijken: Kandor Cosmetics was geboren. Naast dat haar productlijn effectief de pigmentvlekken van vitiligo bedekt, is het ook een veilige lijn voor vrouwen die te maken hebben het eczeem of psoriasis.

Een bericht gedeeld door Keira Walcott (@kandorcosmetics) op 9 Okt 2016 om 12:48 PDT

Volledig aangepast

“Het voelt zo goed om andere vrouwen te helpen om hun angsten te overwinnen, die ik ook heb gehad”, vertelt ze aan South West News Service. Inmiddels heeft Keira al meer dan 100 producten verkocht. Elk product wordt volledig aangepast op de huidconditie en huidskleur van de klant.

LEES OOK:

Wil je niets meer missen van Libelle? Neem een abonnement op het blad. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 8 nummers voor slechts € 19,95.

Bron: Metro.co.uk. Beeld: iStock, Instagram