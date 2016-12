Dit zijn de warmste sloffen voor deze koude winter

Poeh, toen was deze winter toch ineens kouder dan je dacht! En wie weet wordt het alleen nog maar frisser de komende maanden. Hoogste tijd dus voor nieuwe pantoffels! Wij hebben een selectie van de warmste sloffen voor je gemaakt.

Er gaat niets boven warme voetjes in de winter toch? Je kunt natuurlijk een lekker dik paar sokken aantrekken, maar het is ook zeker geen slecht idee om te investeren in een paar warme pantoffels.

En het fijne van sloffen is: er is voor ieder wat wils! Zelfs van die grote dierenpoten als je dat zou willen, al passen die misschien net iets beter bij je (klein)kinderen dan bij jou.

Onze favorieten

Wij maakten een fijne selectie van 11 paar sloffen. Instappers, laarsjes, van wol, van leer, met schapenvacht of zonder, er zit zeker een modelletje voor jou bij. Dit zijn de warmste sloffen van dit seizoen!

vanHaren - Casa Mia pantoffels 14,90 Bestel Hunkemöller - Sloffen fleece 18,99 Bestel New Look - Narie pantoffels mintgroen 16,95 Bestel Lauren by Ralph Lauren - pantoffels zwart/groen 59,95 Bestel Sorel - Nakiska Slide pantoffel van suède 59,95 Bestel Shepherd - Emmy pantoffels marsala 69,95 Bestel Scapa - Pantoffels camel 39,95 Bestel TOMS - Pantoffel met dessin 24,97 Bestel Hunkemöller - Gebreide pantoffels 17,99 Bestel Jigsaw - Libby pantoffel van suède met schapenvacht 62,- Bestel UGG Australia - suède pantoffels 129,95 Bestel