Waarom er weer ophef is over een jurk die Ivanka Trump droeg

Wat Ivanka Trump ook aantrekt, op social media heeft iedereen er wel een mening over. Vaak wordt ze geprezen om haar stijlvolle jurken, maar er ontstaat ook regelmatig ophef over haar outfits. Gisteren was het weer raak.

President Donald Trump hield woensdag zijn allereerste speech in het Amerikaanse congres. Zijn belangrijkste boodschap luidde nog steeds: ‘Make America great again’. “Koop Amerikaanse spullen, huur Amerikaans personeel in”, zo zei de president.

Hypocriet?

‘First daughter’ Ivanka was ook in het publiek aanwezig en had voor de gelegenheid een fuchsia cocktailjurkje uit de kast getrokken. Een jurkje van de Franse ontwerper Roland Mouret, geproduceerd in Groot-Brittannië. En dat vonden veel mensen een beetje hypocriet: “Buy American and hire American. Behalve Ivanka dan”, schrijft een Twitteraar. “Pap zegt: ‘Koop Amerikaanse spullen’, en dus draagt Ivanka een Frans jurkje”, schrijft een ander.

Dad said Buy American so Ivanka wore a French designer’s dress #hypocrisy https://t.co/ehLQWEiOfe — Impudent Cat (@ImpudentCat) March 1, 2017

BH-bandje

Andere Twitteraars vielen niet zo zeer over de herkomst van het jurkje, maar vonden het niet erg gepast om een cocktailjurk te dragen naar het Congres: “Ivanka, ik kan je BH-bandje zien.”

#JointAddress Ivanka your bra strap is showing. — linda (@lindakento) March 1, 2017

I’m sorry if this makes me a bad feminist but what is @IvankaTrump wearing? This is not a nightclub. #Jointsession — daniella greenbaum (@DGreenbaum) March 1, 2017

Bijval

Maar de first daughter krijgt ook veel bijval. Op Instagram vertellen veel volgers haar dat ze er prachtig uitzag en zich niets aan moet trekken van de kritiek.

Getting ready to leave The White House with @realdonaldtrump as he prepares to address Congress #JointSession Een bericht gedeeld door Ivanka Trump (@ivankatrump) op 28 Feb 2017 om 5:28 PST

