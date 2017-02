Dat het belangrijk is om de juiste bh-maat te dragen, weten we allemaal. Maar het type bh is net zo belangrijk. Of je nu een appel, peer, banaan of zandloper bent, er is voor ieder figuur een perfecte bh. Lees hieronder welke pasvorm het beste bij jouw figuur past.

Appel

Het appel type heeft slanke benen, smallere heupen en een wat breder bovenlichaam. Heb je grote borsten? Kies dan voor een bh met een beugel, voor de nodige ondersteuning. En het is altijd slim om bh’s te dragen met leuke extra’s. Hier en daar een strikje of een beetje kant trekt de aandacht naar de bh in plaats van naar de rest van je lichaam. Verder lijkt je lichaam slanker als je een slip in de vorm van een V draagt. Je lichaam oogt zo namelijk wat langer. (Tekst gaat door onder video)

Peer

Heb je smalle schouders en brede heupen? Dan ben je een peer. Dit betekent dat je het beste een bandeau bh kunt dragen. Doordat deze soort bh een brede band heeft, lijkt je bovenlichaam ook breder. Het verschil tussen je boven- en onderlichaam wordt dan kleiner. Qua ondergoed kun je het beste kortere broekjes dragen, dit is het meest vleiend voor vrouwen met royale heupen. Ook een babydoll of slipdress doet je lichaam goed. Dit jurkje ziet er sexy uit en trekt de aandacht naar je borsten in plaats van naar je heupen.

Zandloper

Een zandloper heeft een smalle taille en wat vollere heupen en borsten. Het is dan ook belangrijk dat je met een volle buste voor comfort gaat en dan kun je het beste strapless bh’s vermijden. Een beugel bh is dan de beste optie. En geef je outfit in de slaapkamer een kleine touch en probeer eens jarretels. Deze trekken de aandacht naar je smalle taille en accentueren je zandloperfiguur.

Banaan

De banaan wordt ook wel het rechte type genoemd. Zij heeft smalle schouders, smalle heupen, een atletische bouw en geen duidelijke taille. Vrouwen met dit figuur kunnen het beste gaan voor een bralette, dit type bh is wat langer bij de taille en lijkt op een korset. En kies een slip met ruches, zo lijken je heupen breder. Daardoor oogt je lichaam minder recht.

Er zijn volgens het lingeriemerk Sparkling Strawberry ook soorten bh’s die voor ieder figuur goed werken, zoals de T-shirtbh, de balconette en de plunge bh. Een plunge bh zorgt voor een mooie decolleté, maar dan zonder push-up.

