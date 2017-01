Onderzocht: ‘whitening’ tandpasta werkt écht niet

Iedereen zou ’t liefst een stralend wit gebit willen hebben en dus poetsen we braaf met zogeheten ‘whitening’ tandpasta. Maar je kunt er net zo goed mee stoppen.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond.

Onzin

En nee, het ligt niet aan het type merk tandpasta dat je gebruikt. Ze doen ’t allemaal niet. In het onderzoek kregen 420 proefpersonen de opdracht om 30 dagen lang te poetsen met 12 verschillende ‘witmakende’ tandpasta’s en ook twee gewone tandpasta’s. Maar de resultaten vielen behoorlijk tegen. Want tandartsen zagen nauwelijks verschil in de kleurtinten van de deelnemers. En ja, die kunnen ’t weten.

Reclametrucje

Hoe kan het dan dat het soms lijkt na het poetsen alsof ze wel wat witter zijn geworden? Er zitten speciale middeltjes in waardoor ’t misschien wat stralender wordt of wat glanzender, maar witter worden ze niet. Je kunt je gebit eigenlijk alleen écht bleken met waterstofperoxide, maar dat is in Nederland verboden om in tandpasta te hebben. Volgens de Consumentenbond kun je beter gewone tandpasta kopen – vaak betaal je namelijk wel extra voor het ‘whitening effect’.

Dit werkt wél

Wat je dan wel kunt proberen om een wat witter gebit te krijgen? Nou, kurkuma bijvoorbeeld.

