Libelle’s Willemina probeerde het populaire ‘Blackhead peel off mask‘. Het idee was simpel, maar de afloop wat minder…

Vol goede moed begon ik aan deze challenge. Na het bestellen van het ‘super’masker, dat op dit moment dé hit is op internet, was het wachten geblazen totdat het product mijn brievenbus had gevonden. In de tussentijd had ik genoeg tijd om me mentaal voor te bereiden op de challenge die me te wachten stond. Zoekend op internet kwam ik bizarre voorvallen tegen met een zelfde soort masker en er waren genoeg mensen die een eigen gemaakte versie vol goede moed op hun gezicht smeerden. Van afgetrokken wenkbrauwen tot tranen in de ogen, alles kwam voorbij. Maar ook heel veel voorbeelden waarbij de desbetreffende testpersoon vol lof over het masker sprak.

Zwarte smurrie

Aangezien ik niet begon aan het zelf fabriceren van een masker, bleef ik positief. Toen eenmaal het tubetje met het Blackhead peel off mask was gearriveerd, ben ik er direct mee begonnen. Het verbaasde me hoe de geur was van het masker, fris en aangenaam en absoluut niet chemisch. Bij voorbaat zorgde ik er al voor dat de smurrie niet te dicht bij mijn haargrens kwam en dat ook mijn wenkbrauwen een veilige afstand hielden. Nadat ik mezelf had omgetoverd met een zwart masker was het wachten geblazen. Het masker had zo’n 20 tot 30 minuten nodig om in te drogen.

Tranentrekker

Toen het masker zijn tijd had gehad om zijn wonderlijke beloften waar te maken, was het trekken geblazen. Het voelde alsof er een vloeibare duck-tape hard was geworden en dat het nu tijd was voor een heftige waxsessie. Met moeite kreeg ik het eerste stukje los om de rest van mijn gezicht ook te bevrijden van het Blackhead peel off mask. Hoewel mijn pijngrens vrij hoog ligt, was dit niet bepaald een ontspannend momentje. Het was letterlijk en figuurlijk een tranentrekker. Mijn neus, kin en voorhoofd waren geen probleem en hier was het resultaat dan ook snel te zien. Mijn wangen daarin tegen waren was lastiger, die zijn begroeit met zachte babyhaartjes die door dit masker allemaal met wortel en tak werden verwijderd. Auw.

Roze blosjes

Nadat ik mijn gezicht had bevrijd van het masker met hier en daar een traan, was het tijd voor het resultaat. Ik had mijn wenkbrauwen nog en ook mijn huid zag er nog intact uit. Wel had ik roze blosjes gekregen op mijn wangen van het trekken in plaats van een gezonde wandeling. Uiteindelijk zijn er genoeg maskers waarbij je niet bang bent voor het verwijderen van het masker en je er misschien net wat ontspannender bijzit. Toch is mijn huid zacht en zit er geen reliëf en haartje meer in mijn huid. Maar of ik dit nou zou aanbevelen? Nee, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!