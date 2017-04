ZARA heeft in de webshop een geheime sale en hiér vind je het

Dit is een nieuwtje in de categorie: hadden we misschien beter niet kunnen weten. Maar het is te mooi om niet te delen. Zara blijkt namelijk een ‘geheime’ pagina op hun site te hebben met artikelen die in de sale zijn. Kun je meteen de sale-tips van Françoise (zie video) in de praktijk brengen.

De pagina waar we het over hebben heet de ‘special prices’ pagina. Deze pagina wordt niet groots aangekondigd op de homepage en is daardoor nog redelijk onbekend.

Menu

Je vindt de pagina door op dames te klikken en een stukje naar beneden te scrollen. De pagina vind je links onderin het menu onder alle andere categorieën. Waarom de kleding op deze pagina goedkoper is, is niet helemaal duidelijk. Maar daar gaan we natuurlijk zéker niet over klagen.

Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: iStock.