5 fouten die je vanaf nú nooit meer zult maken met zelfbruiner

Heb jij vanochtend naar je benen gekeken en gedacht: hallo, melkflessen? Grote kans dat je benen en je lijf al een lange tijd geen zon hebben gezien. Dus ga je op zoek naar alternatieven, zelfbruiner bijvoorbeeld. Maar aan het gebruik hiervan zijn een aantal spelregels verbonden.

Beautyvlogger Susan legt in de bovenstaande video uit hoe je bruine benen kunt krijgen zónder hulp van de zon.

Want iedereen kent het leed dat ‘oranje handen’ heet, of vlekken in je knieholtes of strepen op je benen. Om daar voor eens en voor altijd korte metten mee te maken heeft Libelle een aantal fouten (die je vanaf nu dus niet meer maakt) voor je op een rijtje gezet.

1. Te snel na het scheren

Hoe verleidelijk het ook is, wacht na het scheren nog zo’n 24 uur met zelfbruiner. Want ook al voelen je benen zijdezacht aan, zonder dat jij het door hebt is de bovenste laag van je huid een klein beetje beschadigd. Wanneer je deze laag direct insmeert met zelfbruiner krijg je geen egaal effect. Zonde van je geduld én je zelfbruiner.

2. Droge plekken hydrateren

Misschien is het je weleens opgevallen dat je ellebogen en je knieschijven een stuk bruiner lijken dan de rest van je lichaam als je zelfbruiner hebt aangebracht. Dat klopt! Want deze ‘droge plekken’ hebben meer zelfbruiner opgenomen dan de rest van je lichaam. Zorg er daarom voor dat je lijf lekker is ingesmeerd met bodylotion voordat je aan het zelfbruinen slaat.

3. Niet smeren met handen

Eigenlijk is het heel onverstandig om je zelfbruiner aan te brengen met je handen. Want naast het feit dat je handen gigantisch oranje kunnen worden, is het resultaat ook niet om over naar huis te schrijven. Wanneer je een speciale handschoen gebruikt (verkrijgbaar bij elke drogist) is het eindresultaat een stuk egaler, zónder oranje plekken.

4. Je gebruikt te weinig zelfbruiner

Waarschijnlijk doe je dit uit angst, om te voorkomen dat je benen op twee worteltjes lijken. Maar je huid kan slechts een bepaalde hoeveelheid van het product in één keer opnemen. Dus doe een lekkere dot op je handschoen. Wanneer je te weinig gebruikt zul je amper resultaat zien.

5. Poets je smeerfoutjes weg

Als je ergens een klodder of spat zelfbruiner hebt achtergelaten, haal hem dan zo snel mogelijk weg. Je kunt een klein beetje babyolie op het plekje smeren om te voorkomend dat er geen vlek achterblijft op de plek van de klodder.

