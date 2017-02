Zo steel je de chique stijl van de Spaanse koningin Letizia

De Spaanse koningin Letizia is een plaatje, dat is algemeen bekend. Wie wil er nu niet zo uitzien? Kunnen we regelen, want zo kopieer je haar kledingstijl!

Gisteren verscheen de Spaanse schone in een prachtige outfit op een conferentie in Madrid en oooh, wat zouden wij die kleren ook graag willen dragen! Dat kan gelukkig, mede dankzij bijvoorbeeld Mart Visser (zie video, tekst gaat daarna verder).

Koningin Letizia droeg een prachtige kokerrok met een geweldige blouse met grafische print en strik bij de hals. Een kokerrok is een onmisbaar item in je garderobe. Wat hij doet? Vooral je taille accentueren! Andere kenmerken van de nauwsluitende kokerrok is dat hij begint in de taille en net boven of onder de knie valt.

Nu is een kokerrok al een eye-catcher op zich, maar je outfit wordt nóg mooier wanneer je je favoriete rok combineert met een niet-te-missen zwart-witte blouse of top. Wij maakten een mooie selectie voor je, in verschillende prijscategorieën. Voor ieder wat wils, dus! Vergeet ook niet dat een kokerrok iedereen prachtig staat, of je nu maat 36 of 56 hebt. Show die taille dus!

KARL LAGERFELD Overhemd - white 269,95 Bestel Mart Visser trui Vancouver 79,95 Bestel DOROTHY PERKINS Kokerrok - black 29,95 Bestel ANNA FIELD Blouse - white/black 19,95 Bestel DANTE6 GISELLE - Kokerrok - cigar 249,95 Bestel ICHIAKASIA - Blouse - cloud dancer 39,95 Bestel DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN CHARLIE - Overhemd - white 129,95 Bestel Mart Visser leren rok Montreal- zwart 99,- Bestel SISTER JANE HALCYON - Overhemd - ivory 69,95 Bestel Mart Visser T-Shirt Hervey Streep 49,- Bestel Mart Visser rok Ottowa 69,- Bestel

Beeld: GettyImages.