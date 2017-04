Zó veel spijkerbroeken zou je in je kledingkast moeten hebben

Hoeveel paar jeans heb jij door de jaren heen in je kledingkast verzameld? Als dat niet meer op 1 hand te tellen is, dan is het tijd om je garderobe eens flink uit te dunnen. Volgens Cosmopolitan-redacteur en ‘spijkerbroekenexpert’ Amy Bannerman zijn 5 spijkerbroeken meer dan genoeg. Maar dan wel déze specifieke modellen.

Volgens de jeans-expert is je garderobe compleet als je deze 5 modellen in de kast hebt liggen:

– Een blauwe skinny jeans

– Een zwarte skinny jeans

– Een bootcut jeans (uitlopend)

– Een boyfriend jeans (‘baggy’ model)

– Een donkerblauwe jeans met rechte ‘sigarettenpijpen’

Tijdloos

Deze modellen zijn tijdloos en het staat vrijwel elke vrouw, zegt Bannerman. Ontbreekt er nog een in jouw kast? Dan hebben wij alvast wat leuke modellen voor je uitgezocht:

