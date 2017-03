Dit is dé zonnebrillentrend van deze zomer

Na een lange, koude winter is de zomer ein-de-lijk weer in zicht. Tijd om die dikke truien om te ruilen voor luchtige jurkjes. Maak je zomerse outfit helemaal compleet met een mooie zonnebril. En die zijn deze zomer groot en opvallend.

De eerste zonnestralen van dit voorjaar zijn een feit en de terrasjes stromen weer vol. Genieten op een terrasje doe je natuurlijk wel in stijl met een hippe zonnebril. Deze zomer kan het niet groot genoeg. Een oversized bril is heel opvallend en daarom doet hij al wonderen voor een simpele outfit.

Is die zonnebrillentrend toch iets te gek voor jou? Ga dan voor rustiger model. Het ‘Mirrored’ model heeft, zoals de naam al zegt, spiegelende glazen. Dit voorjaar zien we bij deze brillen de kleur roze veel terug.

Cat Eye en Hippie

Als in bent voor een iets ‘gewaagder’ model, ga dan voor de ‘Cat Eye bril’ met opstaande zijkanten. Deze bril laat je gezicht langer en minder breed lijken!

Tot slot zijn de hippiebrillen terug van weggeweest. Hij mag groot of klein en in alle kleuren, als –ie maar rond is!

