Zóveel mag je volgens experts uitgeven aan kleding

Natuurlijk willen we zo af en toe graag iets nieuws toevoegen aan onze garderobe. Maar er zijn volgens experts duidelijke grenzen.

Zo hebben financiële kenners berekend hoeveel je op basis van je salaris uit zou mogen geven aan je kleding, zonder dat je met de rekeningen achteraf in de problemen komt.

Tel maar op

Zo mag er van je maandloon 5 procent gaan naar nieuwe shirts, broeken en tassen. Een voorbeeldje: verdien je dus netto 1900 euro per maand, dan betekent dat dat je daarvan 95 euro uit mag geven aan kledingstukken. In een jaar is dat dan al gauw 1140 euro – best nog wat, als je het optelt, nietwaar?

Rekensom

Maar, let wel: volgens de experts is dit maar een richtlijn. Het is niet zo dat als je je hier niet aan houdt, dat het dan gelijk in de soep loopt met financiën. Toch kan ’t geen kwaad af en toe je een beetje in te houden als je winkelt. Want: ben je niet eigenlijk al heel blij met wat je allemaal al hebt? Als je jezelf dit afvraagt tijdens het shoppen, is de kans kleiner dat je meer nieuwe spullen koopt.

Weg miskoopjes

Ook een goede tip om wat meer geld uit te sparen: tel eens op wat je in een jaar uitspaart als je niet al die nieuwe shirtjes en accessoires mee naar huis neemt. Schrijf dit eens allemaal op en je zult verstelt staan van je eigen uitgaven. Wedden dat je dat gelijk verandert als je weer eens in een pashokje staat? En nog een handig idee: koop maximaal 1 kledingstuk per keer dat je winkelt. Zo kies je altijd alleen het leukste wat je in je handen hebt: geen miskopen meer voor jou.

LEES OOK:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty