Dít zegt het over je als je vaak zwarte kleding draagt

Kan jij maar geen afscheid nemen van die zwarte blouse, die overal goed bij staat? Of van die zwart gelakte pumps, die elke outfit compleet maken? Kom jij na het shoppen ook altijd thuis met minstens 3 zwarte items? En draag je zelfs in de zomer zwarte kleding?

Dan hebben we goed nieuws voor je: mensen die vaak zwart dragen zijn zelfverzekerd, aantrekkelijk en intelligent. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse webshop Buy Shirts Online. Het onderzoeksteam achter de webshop vroeg aan 1000 respondenten wat zij associeerden bij verschillende kledingkleuren en wat zij er van vonden.

Daaruit bleek dat 48 procent van de ondervraagde vrouwen en 64 procent van de ondervraagde mannen zwart associëren met zelfverzekerdheid. “De kleur zwart wordt dan wel dikwijls gekoppeld aan de dood, somberheid en mysterie, maar iemand die zwart gekleed is wordt juist gezien als een sterk en zelfverzekerd persoon”, zo concluderen de onderzoekers.

Zwart is charmant

In de enquête van de webshop kwam naar voren dat zwart altijd op de eerste of tweede plek staat als het om ‘goede’ eigenschappen als ‘aantrekkelijk’, ‘intelligent’ en ‘zelfverzekerd’ gaat. Zo vond het grootste deel van de vrouwen mannen die zwart dragen een charmantere uitstraling hebben en minder arrogant overkomen.

Rood daarentegen wordt juist wel geassocieerd met arrogantie én met een gebrek aan intelligentie. De kleuren die daarna het minst worden gelinked aan intelligentie zijn oranje en geel en slechts 5 procent van de respondenten vindt dat mensen met roze kleding intelligent overkomen.

Zwarte bruidsjurk?

Maar even terug naar zwart: opvallend was dat de respondenten zwart een geschikte kledingkleur vonden in de meest uiteenlopende gelegenheden. Zo kreeg zwart de eerste plaats als het gaat om de kleding die je draagt tijdens een eerste date, een sollicitatie, een begrafenis, een uitwedstrijd en zelfs een bruiloft.

Heb je een belangrijke afspraak? Draag dan zeker geen bruin! Slechts 2 procent van de vrouwelijke respondenten en 8 procent van de mannelijke zouden bruin dragen naar een meeting, afspraak of bijeenkomst. Volgens de onderzoekers komt het doordat we de kleur associëren met de tijd dat we berenvellen droegen én zouden we bruine kleding onbewust met poep associëren.

Wij zijn er in ieder geval uit, geef ons maar zwart.

Bron: webshop Buy Shirts online Beeld: iStock