Dit is waarom Beieren een walhalla is voor wandelaars

Een walhalla voor wandelaars, dat is het Duitse Beieren. De kronkelende bergpaden, groene dalen, kabbelende stroompjes en pittoreske dorpjes kunnen zo op een ansichtkaart.



Het Beierse Woud is een nationaal park met zo’n driehonderd kilometer aan wandelpaden. Wie niet meteen de hele dag aan de wandel wil, kan ook de prachtige tien kilometer lange Tierfreigelände lopen. Dit pad leidt wandelaars langs wolven, beren, lynxen, otters en nog meer dieren die we in Nederland niet dagelijks tegenkomen. Ook bijzonder is het om het bos eens van bovenaf te zien. De Waldwipfelweg gaat helemaal omhoog en geeft een prachtig uitzicht over het hele Beierse Woud.

Naar Passau en Regensburg

In de stad Passau komen drie rivieren bij elkaar: de Donau, de Inn en de Ilz. Daarom is een wandeling door de stad en langs de rivieren een geweldige belevenis. Passau heeft mooie kathedralen zoals de St. Stephansdom en een héleboel winkels. Loop zeker ook even door de Höllgasse, een smalle, gezellige straat die door de vele ateliers en galeries aan alle kanten kunst ademt.

Regensburg

Aan de andere kant van het Beierse Woud bevindt zich Regensburg. Hier komt de traditionele Duitse Wurstkuchl mit Sauerkraut, braadworst met zuurkool, vandaan. Bij de Historische Wurstküche (Thundorferstrasse 3 in Regensburg) maken ze dit gerecht al vijfhonderd jaar.

Sprookjesachtig

De Beierse Alpen zijn enorm uitgestrekt en geschikt voor alle wandelaars, van beginners tot experts en van gezinnen tot groepen. Wie hoge bergen wil beklimmen, kan terecht op de Zugspitze van bijna drieduizend meter. Maar ook in de Allgaüer Alpen, een onderdeel van de Beierse Alpen, zijn genoeg hoge bergen. Het allermooiste gebied ligt in het oosten, vooral vanwege het sprookjesachtige Schloss Neuschwanstein. Men zegt dat Walt Disney hier inspiratie heeft opgedaan voor het kasteel van Doornroosje en dat maakt een wandeling door dit gebied extra bijzonder.

Kalvarienberg

Ook het iets lager gelegen Hohenschwangau is de moeite waard en de twee kastelen zijn prima op één dag te bezoeken. In dit gebied zijn mooie wandelingen te maken rondom de Alpsee en de iets noordelijker gelegen Forggensee. Een echte aanrader is de wandeling over de Kalvarienberg, vanwege de prachtige uitzichten die zo van een ansichtkaart lijken te komen.

Beieren: Sprookjes & kastelen

4 dagen vanaf € 229,-

Bossen, bergen, lieflijke stadjes en heerlijk eten. Gaat u mee wandelen in het prachtige Nationaal Park Het Beierse Woud?

Sprookjesachtig logeren

U verblijft in viersterrenvilla Toscana, een karakteristieke villa in het mooie dorp Füssen in een privé park. Het sprookjeskasteel Neuschwanstein ligt op ca. 5 km afstand. Het hotel heeft gratis wifi, een leesruimte, ontbijtrestaurant, gezellige wijnbar, terras, biljartkamer, wellnessruimte met biosauna, Finse sauna en rustruimte en gratis parkeergelegenheid. U verblijft in een comfortabele kamer met o.a. flatscreen tv en een badkamer met bad/douche en toilet.

Inbegrepen

* 4 dagen (3 nachten) verblijf in een tweepersoonskamer in Villa Toscana in Füssen

* Uitgebreid ontbijtbuffet (met regionale producten)

* 2x een lunchpakket

* Wandelkaart

* 1x gebruik van nordic-walking stokken

* Gebruik van de wellnessfaciliteiten in het hotel

* Königscard voor 200 gratis activiteiten in de regio.

Niet inbegrepen

* Reis- en annuleringsverzekering

* Reserveringskosten € 19,50

* Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50.

Tekst: Karin Kuijpers. Beeld: iStock