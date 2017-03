Natuur, cultuur of strand: Corsica heeft het allemaal (met reisaanbieding)

Het Franse eiland Corsica wordt geroemd om zijn schoonheid: wie er komt, is meteen verliefd. Rotspartijen, beeldige baaien, uitgestrekte zandstranden en heerlijk eten. Pak snel je koffer in (zie de video hierboven hoe je dat slim doet), want het is hoog tijd om kennis te maken met deze Île de beauté.



Het veelzijdige Franse eiland Corsica ligt maar twaalf kilometer van het Italiaanse eiland Sardinië. En dat is te merken, want de Italiaanse invloeden zijn overal: heerlijk eten, de temperamentvolle bewoners en zelfs de uitbundige flora lijkt een Italiaans tintje te hebben. Wie niet kan kiezen tussen een natuur-, cultuur- of strandvakantie en gewoon álles wil, zit helemaal goed op Corsica. Hier vind je besneeuwde bergtoppen en een knalblauwe zee, maar ook prachtige natuurreservaten en lieflijke dorpjes.

De bergen in

In het noorden, vlak bij Calvi, ligt de Balagnestreek, ook wel de tuin van Corsica genoemd. Wie door dit gebied rijdt, begrijpt waarom het zo heet. Olijfbomen en wijngaarden wisselen elkaar af en de heuvels zijn overladen met kleurrijke geurige bloemen. In deze streek ligt de Route Strada di L’Artigiani, die bekend staat om zijn karakteristieke dorpjes waar ambachtslieden de mooiste dingen maken. Bijna elk dorp is autovrij, dus het is heerlijk struinen door de smalle straatjes. Een van de pareltjes is Pigna, met zijn kenmerkende blauwe luiken. In Feliceto wordt handgeblazen glas verkocht en in Occhiatana vind je originele lampen en vazen. In Lumio maakt een familiebedrijf al jaren fijne massageoliën, die gewonnen worden uit de geurige planten en struiken uit de omgeving. En weer een kwartier verderop ligt de mondaine plaats Calvi, een middeleeuwse stad die bekendstaat om de eeuwenoude citadel die boven de stad uittorent. Vanaf de vestingmuren heb je een mooi uitzicht over de stad en de haven. Beneden lonkt het zes kilometer lange zandstrand voor een heerlijk middagje zonnen en zwemmen.

Wandelwalhalla

Wandelaars die houden van avontuurlijke tochten door ruig gebied, mogen het binnenland van Corsica niet overslaan. Rijd met de auto door de vallei Restonica omhoog tot bergerie Grotelle: dit is het punt van waaruit je alleen te voet verder kunt. Beginners hoeven niet bang te zijn: dit gebied is echt niet alleen voor doorgewinterde wandelaars. Maar zorg wel voor goede schoenen. Op een uurtje lopen van Grotelle ligt het gletsjermeer Lac de Mélo. IJskoud, maar ideaal om de warme voeten even af te koelen. Nog energie over? Loop dan zeker door naar Lac de Capitello, een inktzwart gletsjermeer van wel 42 meter diep. Vanaf hier is het mogelijk verder te lopen tot de Breche de Capitello richting de Grande Randonnée no.20, een wandeletappe in de bergen. Deze wandeling is wel voor gevorderden.

Op naar het strand

Ook de zonaanbidder en strandliefhebber komt in Corsica aan zijn trekken. Bij Santa Giulia bijvoorbeeld, een stille zandbaai omringd door duinen en naaldbomen en volgens velen het beste strand van het eiland. Met een wit zandstrand, een lange pier en helderblauw water is het moeilijk níet het Malediven-gevoel te krijgen. Nog zo’n prachtig strand is Rondinara Beach in het zuiden. Omdat de grote steden hier wat verder vandaan liggen, is het hier rustiger. Vlak bij Solenzara is de natuur prachtig én er is een heerlijk meer waar goed in gezwommen kan worden. Dit meer is vooral in trek bij de lokale bevolking en is te bereiken via kronkelige weggetjes waar wilde varkens langs de weg scharrelen.

Meer weten over Corsica: eiland van de schoonheid? Lees het in Libelle 13 (vanaf vrijdag 17 maart in de winkel).

AANBIEDING

Parel van de Middellandse Zee

8-daagse auto rondreis Corsica vanaf € 329,-

De ruige natuur, de mooie dorpjes, wijngaarden en fraaie stranden… Met de auto is veel van het eiland te zien. Samen met Pharos Reizen van ANWB stelde Libelle een prachtige acht-daagse rondreis samen.

Tijdens de reis verblijft u in Hotel Les Mouettes in Belgodère, Hotel Costa Rossa in Porto, Résidence Fiori di Cala Rossa bij Porto-Vecchio of in gelijkwaardige hotels. Kijk voor de beschrijvingen van gelijkwaardige hotels voor de rondreis op pharosreizen.nl/gelezen-in/libelle.

Inbegrepen 8-daagse reis

3x overnachting in twee- of driesterrenhotel o.b.v. logies en ontbijt in of bij Calvi/Balagnestreek

2x overnachting in twee- of driesterrenhotel o.b.v. logies en ontbijt in of bij Porto/Piana

2x overnachting in twee- of driesterrenhotel o.b.v. logies en ontbijt in of bij Porto/Vecchio

1x toegang p.p. tot de tuinen in het Parc de Saleccia

1x boottocht van 1 uur vanuit Bonifacio

ANWB-reisgids Extra Corsica, inclusief kaart Corsica (1 per res.)

Reisinformatie

Prijzen per persoon (excl. kosten bootovertochten)

1/4 – 28/4 € 329,-

29/4 – 26/5 € 379,-

27/5 – 7/7 € 419,-

8/7 – 21/7 € 539,-

22/7 – 18/8 € 629,-

19/8 – 22/9 € 419,-

23/9 – 29/9 € 379,-

30/9 – 31/10 € 329,-

Vertrek dagelijks

Niet inbegrepen

Toeristenbelasting (lokaal tarief)

Reserveringskosten (€ 20,-)

Calamiteitenfonds (€ 2,50)

Kosten bootovertochten Toulon-Bastia en Ajaccio-Toulon

Boottocht bijboeken

Pharos Reizen biedt de overtochten van Corsica Sardinia Ferries aan met een indicatieprijs van € 225,- per enkele reis (voor één auto en 2 personen). Na boeken zoekt Pharos Reizen het beste tarief. Indien de prijs lager uitvalt dan of gelijk blijft aan de indicatieprijs, wordt de boeking bevestigd. Valt de prijs hoger dan de indicatieprijs, dan krijgt u de keuze de boeking te bevestigen, te annuleren of uitsluitend het landarragement (zie hierboven, onder het kopje ‘inbegrepen 8-daagse reis’) te boeken.

Boeken en info

Op pharosreizen.nl/gelezen-in/libelle staat alle informatie. Of bel 023-5542870 met zoekcode 15261.

Tekst: Manouk Mak. Beeld: iStock