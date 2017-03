Dít is deze zomer de goedkoopste datum om op vakantie te gaan

Ben je al bezig met je vakantieplannen voor deze zomer – maar weet je nog niet precies wanneer je wilt gaan? Uit onderzoek blijkt dat er 1 dag het goedkoopst is.

Conde Nast Traveler en CheapAir.com onderzochten wanneer je voor een prikkie kunt reizen.

Slapen in een iglo: het kan.

Laten we gaan

En dat is: op 6 juni. Het is dan wel al bijna in heel Europa lekker weer, maar je gaat net voor het hoogseizoen, waardoor het overal nog een stuk goedkoper is.”De gegevens laten zien dat je dit jaar het beste aan het begin van de maand juni kunt vertrekken”, aldus de CEO van CheapAir.

Maar er is ook een dag die je beter kunt mijden.”Vlieg vooral niet op 9 juli, want dat is de duurste dag van deze zomer.” Ga je liever wat later in het jaar? Dan kun je beter wachten tot na 22 augustus. Ook dan zijn de tickets relatief goedkoper dan in de rest van de zomer.

Bron: Marie-Claire. Beeld: Getty