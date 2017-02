Waarom Mexico op je bucketlist moet? Het land heeft álles: hagelwitte stranden, de prachtige Mayacultuur, een jungle met brulapen en heerlijk eten. En waar kun je tegenwoordig nog een stukje op zwemmen met een zeeschildpad? Precies!



Mexico heeft alles: zon, zee (en wat voor een: helder azuurblauw!), een jungle compleet met apen en toekans, hagelwitte stranden en enorm veel cultuur. Mexico is het land van de Maya’s en nergens vinden we meer oude Mayasteden dan hier. Het hele schiereiland Yucatán is bezaaid met de ruïnes van oude tempels. Sommige nog grotendeels overwoekerd door de jungle, andere prachtig gerestaureerd. Zou het paradijs er zo hebben uitgezien? Acht redenen waarom dat misschien wel zo is.

Reden 1 Valladolid: authentiek en gezellig

Na de vlucht is het slim om Cancun (torenflats, resorts, neonreclame, bars) zo snel mogelijk te verruilen voor Valladolid: de oudste stad van Yucatán. Klein, gezellig en volgebouwd met pastelkleurige huisjes. Ga wandelen in het park Parque Francisco Canton en brand een kaarsje in de kerk daar. Dwaal door de kleine kronkelstraatjes en ontdek dat Mexicaans eten heel lekker is (het traditionele kipgerecht Pollo Pibil bijvoorbeeld). In de omgeving van Valladolid liggen cenotes: met water gevulde holtes, ontstaan doordat gesteente is verweekt en ingestort als gevolg van ondergrondse rivieren. In het noordelijke deel van het schiereiland van Yucatán zijn wel drieduizend cenotes! Sommige zijn open en lijken op een vijver, andere liggen in een grot. Het water is glashelder en werd in het Mayatijdperk gebruikt als drinkwater. In veel cenotes kun je zwemmen. In Ik Kil bijvoorbeeld, in de buurt van de ruïnes van Chichén Itzà, is het heerlijk plonzen onder weelderige begroeiing. Saillant detail: vroeger offerden de Maya’s hier mensen om de goden gunstig te stemmen.

Reden 2 Chichén Itzà: een nieuw wereldwonder

Niet te missen is Chichén Itzà, een van de beroemdste Mayatempels ter wereld. Een magische plek. Ga het liefst heel vroeg (voor 9.00 uur ’s ochtends), dan is het nog niet zo druk en niet te warm. Beklim de treden van de Piramide van Kukulcán (voorzichtig, het is steil en er zijn geen leuningen!) en bedenk dat dit in de 10e eeuw de machtigste plek van de Maya’s was. Op de nabijgelegen kegelbaan werd er onder meer gekegeld met… mensenhoofden. Brrr.

Reden 3 Coba: de perfecte jungle view

Chichén Itzà is mooi, maar de ruïnes van Coba zijn nog veel mooier. Deze voormalige ceremonieplaats werd pas in de jaren zeventig ontdekt. Omringd door oerwoud, gelegen tussen twee grote meren, staan een piramide en een aantal lage gebouwen. Twee kilometer verderop staat La Iglesia, de hoogste piramide van Yucatán. Wie de 128 treden beklimt, verwondert zich over het beeldschone uitzicht over de ruïnes in de omgeving en het altijd gonzende oerwoud. Tip: ga tegen zonsondergang en luister hoe in de schemer de oerwoudgeluiden toenemen. Krijsende toekans, zangvogels en hoorden we daar een leeuw? Nee, een brulaap!

