Reisaanbieding: Dit zijn de redenen waarom je nú naar Madeira wilt

Zwemmen tussen de vulkanische rotsen, wandelen langs eeuwenoude levadas en overal bloemen die tot aan de hemel lijken te reiken. Het Portugese eiland Madeira is dé plek om de lente te vieren.



De eeuwige lente op Madeira trekt veel wandelaars. De bossen zijn er altijd groen, de bloemen geel, blauw, paars en roze, en de zon streelt er urenlang je gezicht. Vooral de wandelingen langs de levadas – eeuwenoude irrigatiekanaaltjes – zijn in trek.

Wat je zeker niet wilt missen als je op Madeira bent:

Op de binnenplaats en in de galerijen van de Mercado dos Lavradores in de oude stad van Funchal liggen fruitsoorten en bloemen met onbekende namen opgestapeld in lange en hoge rijen. In de vishal achterin is de onooglijke, maar verrukkelijke specialiteit van het eiland te koop: peixe espada preto (ofwel: zwarte degenvis). Behalve zondag (rustdag!) elke dag geopend.

Interieurdesigner Nini Andrade Silva weet als geen ander ruimtes in te richten. In haar Design Centre zit een stijlvol restaurant met lokale klassiekers. Op een bijzondere plek: de haven van Funchal. niniandradesilva.com

Het maakt de oude stad nóg fotogenieker: de ruim 200 beschilderde deuren rondom Rua de Santa Maria. Dankzij het Painted Doors Project is de binnenstad een openluchtmuseum. arteportasabertas.com

Het hoger gelegen plaatsje Monte is te bereiken met de Funchal Cable Car, een route die tot de Tweede Wereldoorlog per trein werd afgelegd. Het is het waard: prachtige tuinen, een vijftiende-eeuwse kerk en een fantastisch uitzicht op Funchal. telefericodofunchal.com

De natuurlijke zwembaden tussen de vulkanische rotsen van Porto Moniz worden door de Atlantische Oceaan aangevuld met azuurblauw water. Een magische plek om baantjes te trekken. portomoniz.pt

Four Views Baía is een comfortabel hotel in de kruin van Funchal, met verreweg het mooiste uitzicht op de stad. Designhotel The Vine heeft kamers als kunstwerkjes en een jacuzzi in de vorm van een levada. hotelthevine.com

AANBIEDING

Zet de bloemetjes buiten op Madeira!

8 daagse vliegreis vanaf: € 649,- p.p.

Magnolia’s, orchideeën, hortensia’s, azalea’s. Bloemeneiland Madeira is dé plek om te ontstressen en de lente te vieren. Libelle stelde samen met TUI een fijne aanbieding samen om dit romantische eiland uitgebreid te verkennen.



Het hotel

U verblijft in 4**** Quinta Splendida Wellness & Botanical Garden, een gerestaureerde 19e-eeuws landhuis met een botanische tuin vol bloemen en cactussen. Vanuit het landhuis heeft u uitzicht op de Atlantische Oceaan en het zwembad. Het hotel heeft verschillende restaurants, een binnenzwembad en een van de grootste wellnesscentra van Madeira. De kamers zijn voorzien van een balkon of terras met zitje, een kitchenette en wifi.

Inclusief

Retourvlucht Amsterdam – Funchal met TUI fly

Transferes luchthaven-hotel en v.v.

7x overnachting Quinta Splendida

1x diner in het buffetrestaurant (per verblijf)

1x rondleiding door de botanische tuin van het hotel onder begeleiding van een gids (Engels)

Wandelexcursie (1/2 dag) over het eiland met gids.

Exclusief

Calamiteitenfonds: € 2,50 (per boeking)

Boekingskosten: € 20,- per online boeking, € 25,- per telefonische boeking en € 29,50 per reisbureauboeking

Eventuele toeslag vlucht.

Prijzen, data en reserveren

Deze aanbieding is te boeken van 17 april tot 17 mei vanaf € 649,- p.p.* (vertrek van 2 juni t/m 31 oktober 2017). Kijk voor voorwaarden en prijzen op tui.nl/libelle, bel met TUI: 0900-88 47 (€ 0,70 per gesprek) of ga langs bij een TUI-winkel in de buurt.

* Op deze aanbieding zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden van toepassing

Tekst: Dirk Wijnand de Jong. Beeld: iStock