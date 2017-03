Een zwoele avond in een mooi vissersdorpje. De golven kabbelen over de rotsen en de zon zakt in zee. Alles is hier zo heerlijk relaxt, en wat smaakt het smørrebrød lekker. Denemarken is geweldig voor het hele gezin.



Denemarken is het gelukkigste land ter wereld, zeggen ze. En dat geloven we meteen, al is het alleen maar vanwege de combinatie van hartelijke mensen, gezellige stadjes en een supermooie natuur. Wie wordt daar niet zielsgelukkig van? Wij voelen ons meteen thuis in Denemarken, waarschijnlijk doordat het zo op Nederland lijkt: een vlak land met kleine steden en meer fietsen dan mensen…

Karrebæksminde

Dit is een vissersdorpje in Seeland. De haven is het middelpunt van het dorp, altijd levendig, met boten die af en aan varen, gezellige terrassen en Denen die hun voeten in het water laten bungelen. Het Fiskeri- og bymseum (Alleen 38) is leuk voor bezoekers van alle leeftijden. Een klein museum, waarin alles wordt verteld over de geschiedenis en visserij van Karrebæksminde.

Næstved

Deze kleine stad ligt op 10 km van Karrebæksminde. Wie voor het eten zin heeft om nog even te shoppen, kan het Naestved Storcenter (Neavsted Storcenter 5) ingaan. Hier zitten de grote merken, maar ook unieke boetiekjes. Bahne bijvoorbeeld, met spulletjes in typisch minimalistische Scandinavische stijl. Lekker eten kan in Raadhuskroen (Skomageraekken 8), waar typisch Deense gerechten worden geserveerd. Het eten is al net zo minimalistisch als het design: aardappels met vlees en groenten (in alle soorten en maten) zijn hier nog altijd populair.

Krijtrotsen van Møns Klint

Dit natuurschoon maakt een onuitwisbare indruk. De rotsen zijn 75 miljoen jaar oud en torenen hoog (126 meter) boven het water uit. Wie niet snel zeeziek wordt, kan een boottocht langs Møns Klint maken. Voor mensen zonder zeebenen is het Geocenter (Stengårdsvej 8, Borre) een aanrader. Kinderen leren er alles over fossielen.

Het Ribe Byferie Resort

Ribe is de oudste plaats van Denemarken en dat is te zien in het Middeleeuwse centrum. De vakwerkhuizen en Domkerk staan er al honderden jaren. Maar al in 710 na Christus woonden er mensen in Ribe, de Vikingen. In het openluchtmuseum Ribe VikingeCenter (Lustrupvej 4) gaan bezoekers terug in de tijd. Vanuit Ribe loopt de 3500 km lange Margrietroute. Het idee is simpel: volg de Margrietjes en geniet van al het moois onderweg. Uitrusten kan daarna bij Rømø, een breed zandstrand. Hier zijn geen strandtenten, dus het is wel handig om zelf eten en drinken mee te nemen.

AANBIEDING

11-daagse autorondreis door Denemarken

Vanaf € 319,- p.p. (+ entreekaartjes voor Legoland)

Heerlijke vakantieparken, mooie stranden en leuke vissersdorpjes. Ontdek de Vikingschepen van Roskilde, de krijtrotsen van Møn en de kastelen op het eiland Funen. Ga terug naar de tijd van de Vikingen in het Middeleeuwse Ribe en breng een onvergetelijk bezoek aan Legoland.

Programma:

Dag 1 t/m 3: overtocht Puttgarden-Rødby met Scandlines. Karrebæksminde, Danland Karrebæksminde. Ca. 715 km, 3 overnachtingen. Na de overtocht Puttgarden-Rødby en een rit door Lolland komt u aan in het vakantiepark in Karrebæksminde, een oud vissersdorp vlak bij het schiereilandje Enø. Het ligt aan een breed wit zandstrand. Het leuke stadje Næstved is vlakbij.

Dag 4 t/m 7: Fåborg, Danland Klinten. Ca. 140 km, 4 overnachtingen.

Via de tolbrug over de Grote Belt reist u naar Funen, het eiland dat altijd in één adem genoemd wordt met de sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. Bezoek zijn geboortehuis in Odense en maak een rondrit langs de vele prachtige kastelen van Funen, zoals Slot Egeskov.

Dag 8 t/m 10: Ribe, Ribe Byferie Resort. Ca. 155 km, 3 overnachtingen.

Via Kolding en Gram rijdt u naar Ribe, het oudste stadje van Denemarken met pittoreske straatjes en oude vakwerkhuizen rond de domkerk. Ga ook een dagje naar het schone zandstrand op het schiereiland Rømø en ga mee op een excursie om zeehonden te zien. Een bezoek aan Legoland is een perfecte afsluiting van de reis.

Dag 11: terugreis.

Inbegrepen:

Overtocht Puttgarden-Rødby met Scandlines voor 1 auto (max. 6 m lang) en inzittenden

10 of 11 nachten verblijf in vakantiewoningen en appartementen volgens programma

Eindschoonmaak

Elektriciteit in Fåborg en Ribe

1 dagentree voor Legoland per persoon

Uitgebreide reisbeschrijving

Reisgids

Wegenkaart

Speciaal voor Libelle-lezers: gratis kano- en fietshuur voor 1 dag.

Niet inbegrepen:

Theedoeken

Huur handdoeken en bedlinnen per park, ter plaatse te voldoen (ca. € 42,- p.p./per set of zelf meenemen)

Elektriciteit volgens meter € 0,38/kWh in Karrebæksminde

Water volgens meter € 12,-/m3 in Karrebæksminde

Tol en veerdiensten

Reserveringskosten € 27,- per boeking

(Doorlopende) reis en/of annuleringsverzekering

Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per boeking van max. 9 personen.

Informatie, prijzen en reserveringen

Bel Buro Scanbrit: 020-462 10 40 of ga naar buroscanbrit.nl/libelle.

Aankomst op do (11 dagen) of zo (12 dagen). De beschreven reis geldt bij aankomst op donderdag. Bij aankomst op zondag verblijft u 4 nachten in Karrebæksminde, 3 nachten in Fåborg en 4 nachten in Ribe. 5e persoon: alleen geschikt voor een kind t/m 11 jaar. Op dit arrangement zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing.

