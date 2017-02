Ibiza alleen een partyeiland? Welnee! Er is geen eiland zo afwisselend en veelzijdig. Met prachtige rustige baaitjes, een relaxed hippiesfeertje en eeuwenoude cultuur. 4 redenen waarom we Ibiza toch maar eens op ons wensenlijstje moeten zetten.

1. Hippie holiday

In de jaren 60 en 70 groeide Ibiza uit tot een hippiemekka. Kunstenaars, muzikanten en bohemiens trokken toen naar dit zonnige eiland op zoek naar inspiratie en vrijheid en kwamen bij elkaar om te dansen, zingen en eten. Tot op de dag van vandaag heerst op het eiland nog steeds die hippiesfeer van ‘niets moet, alles mag’. Dat maakt een vakantie op Ibiza zo heerlijk relaxed. Dat hippiesfeertje vind je vooral terug op de Punta Arabi, de oudste hippiemarkt in Es Canar. Eenzelfde markt is Las Dalias in San Carlos op zaterdag met heerlijke gerechtjes, cocktails en live muziek. Ook in kleinere dorpen stallen lokale bewoners hun handgemaakte souvenirs en sieraden uit.

Punta Arabi in Es Canar, iedere woe van apr-okt, 10.00-18.00 uur. Las Dalias in San Carlos, iedere za van apr-okt, 10.00-20.00 en iedere za van nov tot mrt, 10.00-18.00 uur.

2. Het eiland rond

Ibiza is ongeveer 3 keer zo groot als Texel; in een uur rijd je van noord naar zuid. Perfect om het eiland eens rustig te verkennen in hét vervoersmiddel op Ibiza: een kleurrijk beschilderde Eend (Citroën 2cv) die je op het eiland kunt huren. Voor een ontmoeting met flamingo’s toer je richting het zuiden naar Ses Salines, een natuurpark vol kleurige plantensoorten en tropische vogels. Het echte authentieke Ibiza proef je het best in het binnenland in de schilderachtige dorpjes vol witgepleisterde boerderijen en lokale bistro’s. Santa Gertrudis de Fruitera is zo’n charmant dorpje. Aanrader is restaurant Mikado (Calle Venda des Poble, 3) waar je in de binnentuin heerlijk met de voeten in het zand kunt eten. Bij Bistro Plaza (Plaza de la Iglesia, 5) eet je onder de palmbomen en gaan bij schemering de kaarsjes aan.

3. Adembenemend mooi

De zonsondergang op Ibiza is magisch en iets wat je eigenlijk een keer moet meemaken. Café del Mar in San Antonio (Calle Vara de Rey, 27) aan de westkust is een van de bekendste adressen waar je dit mooi kunt zien. Wanneer het laatste streepje zonlicht achter de horizon verdwijnt, barst er vaak een applaus los. Iets meer richting het noorden is La Torre Ibiza (Cap negret, 25) een fijne plek voor een lekker hapje eten terwijl de zon wegzakt in een oranjerode zee.

4. Hoge noorden

Veel vakantiegangers zitten in het zuiden terwijl het noorden eigenlijk de mooiste plekjes heeft. Pijn-, amandel- en olijfbomen sieren de lieflijke heuvels, de grillige baaien zijn minder druk en de mensen in de bergdorpjes zijn ingetogener. Een authentiek dorpje is San Miguel de Balansat met knusse tapasbars waar je tussen de locals eet. In de zomer treedt in het dorpje op donderdag om 18.00 uur op het plein een groep met folkloristische dans en muziek op. In de baai van San Miguel ligt de Cova de Can Marça, een eeuwenoude grot die werd ontdekt door smokkelaars. Via een uitgehouwen trap in de rots en bereik je de ingang van de grot waar je een rondleiding kunt krijgen. Bij bistro Chiringuito Pascual (Av. Balanzat,1) is het vervolgens genieten van zalige vis en een lekker glas wijn mét uitzicht op zee.

Benieuwd naar de andere 6 redenen? Lees het in Libelle 10 (ligt vanaf 23 februari 2017 in de winkel).

AANBIEDING

Hop, naar hip Ibiza!

8 dagen vanaf € 399,- p.p.

Slenteren over hippiemarktjes, luieren op de stranden en toeren door de glooiende groene heuvels. Libelle stelde samen met Corendon een fijne aanbieding samen naar hippie eiland Ibiza. Koffer inpakken en gaan!

Verblijf

Het hotel: u verblijft in 4**** All inclusive Marble Stella Maris Ibiza, het allereerste pareltje in de splinternieuwe Marble-hotelketen. Op steenworpafstand vindt u twee schilderachtige baaien en het hotel ligt dicht bij het bruisende centrum van San Antonio. U verblijft in een ruime, sfeervolle kamer (1-3 personen), voorzien van badkamer met douche en toilet, balkon of terras met zitje, airconditioning, koelkast, kluisje (gratis), satelliet televisie en gratis high speed wifi. Tegen een toeslag boekt u een kamer met uitzicht op zee (ca. 27 m2).

Inclusief

Retourvlucht naar Ibiza

Transfers van luchthaven naar hotel en v.v

7x overnachting in Marble Stella Maris Ibiza

Verblijf in een moderne hotelkamer o.b.v. All Inclusive

Gratis high speed wifi

Gratis welkomstdrankje

Gratis à la carte menu (1x per verblijf)

Exclusief

Administratiekosten € 25, – (per boeking)

Calamiteitenfonds € 2,50 (per boeking)

Evt. vlucht- of datumtoeslagen.

Prijzen, informatie en reserveren

Deze lezersaanbieding is te boeken vanaf € 399, – per persoon* (met vertrek t/m oktober 2017). Kijk voor alle voorwaarden en prijzen op www.corendon.nl/libelle of bel naar Corendon op 023-751 06 06 o.v.v. ‘Libelle Lezersaanbieding’. De aanbieding is geldig t/m 30 april 2017.

*Prijzen op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen. Op deze aanbieding zijn de ANVR-, SGR- & Corendon-voorwaarden van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Tekst: Manouk Mak. Beeld: iStock