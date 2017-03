Reisaanbieding: dit is waarom Macedonië zo magisch is

Vraag de Macedoniërs waar zij de zomer het liefst doorbrengen en ze antwoorden eensgezind: aan het meer van Ohrid! Blauwer dan dit miljoenen jaar oude meer wordt het niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eeuwenoude kloosters, kastelen en kerken. Ontdek de zomer in een magisch stukje Europa.

Een zomerdag in Ohrid begint met de café-eigenaar die zijn stoelen buiten zet en de bar bevoorraadt. De sprinklers bij de bloemen op de boulevard gaan aan en de eerste jongens rijden met hun zomerliefde achter op de scooter naar hun favoriete strandje. Volgens de Macedoniërs is Ohrid zonder twijfel het mooiste plekje van het land. Oké, een zee hebben ze niet, want het land ligt ingeklemd tussen Servië, Kosovo, Bulgarije, Albanië en Griekenland, maar het meer maakt alles goed. Het is soms zo groen als gras, dan weer zo blauw als tandpasta. En omringd door bergen met beren, lynxen en duizenden plekjes om te picknicken.

Fijne vakantieplek

Voor de kapitein op de kade, voor de watermeloenverkoper, voor iedereen geldt: de zomer aan het meer van Ohrid is vooral hún zomer. Zij drinken hier cocktails bij Cuba Libre, ze zonnen met hun gezin in de ligstoelen op de steigers, flaneren op de boulevard en praten bij met bekenden.

Ook toeristen hebben de schoonheid van Ohrid ontdekt: de prachtige natuur, de gastvrijheid en waarschijnlijk ook de gunstige prijzen. Je vindt hier geen opdringerige mannen met wapperende menukaarten en kustlijnen met hoogbouw. De hotels in Ohrid tellen hooguit een paar verdiepingen en verwelkomen je, zelfs nog voor het ontbijt, met een glaasje zelfgestookte raki. “Excuus voor mijn gebrekkige Engels”, verontschuldigt een serveerster op een terrasje zich, maar vervolgt trots: “We hebben hier eeuwenoude kloosters en kastelen. En kerken, 365 om precies te zijn, voor elke dag één.”

AANBIEDING

Naar het meer van Macedonië

8-daagse all inclusive vliegreis v.a. € 379,- p.p.

Een prachtig meer omringd door stranden en een gezellig stadje, dat is Ohrid. Met in de omgeving indrukwekkende bergen, uitgestrekte bossen en nationale parken. Een fijne reis voor zon- en strandaanbidders én cultuurliefhebbers. Libelle stelde samen met Tui een fijne aanbieding samen om het ‘Hart van de Balkan’ te ontdekken.

Verblijf

U verblijft in hotel Tui Familylife Granit**** in Ohrid aan het meer en het strand. Het hotel ligt op slechts 5 km van Ohrid en beschikt over een buitenzwembad, 3 restaurants en 2 bars.

Het Libelle-arrangement is inclusief:

Retourvlucht naar Ohrid met TUIfly

Luchthavenbelasting en brandstofheffing

Retourtransfer naar het hotel

Nederlandstalige reisleiding

7x overnachting o.b.v. all inclusive

Drie excursies (boottocht naar het Sveti Naum klooster, een dagje Albanië en Nationaal Park Mavrovo inclusief wandeling) t.w.v. € 99,- p.p. incl. Nederlandstalige gids en lunch.

Exclusief:

Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking

Boekingskosten: € 20,- per online boeking, € 25,- per telefonische boeking, € 29,50 per reisbureauboeking

Eventuele vluchttoeslagen.

Reisperiode

10 mei t/m 27 september 2017. Aankomst op ma, woe en vrij. Kijk voor meer info en boekingen op tui.nl/libelle, bel 0900-88 47 (€ 0,70 per gesprek) of ga langs bij een TUI-winkel. Op deze reis zijn SGR- en ANVR-voorwaarden van toepassing.

Tekst en Beeld: Dirk Wijnand de Jong