Reisaanbieding: genieten en fietsen in de prachtige Provence

Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse… Maar behalve dansen kun je in de Provence ook prachtig fietsen. Langs lavendelvelden, door Romeinse stadjes én dwars door schilderijen van Vincent van Gogh.

De Provence werd door modeontwerper Emanuel Ungaro ‘het land van gratie’ genoemd, ‘geregeerd door zon en wind’. Hij heeft gelijk. Deze streek is een lust voor het oog, maar zeker ook voor de neus. De geur van lavendel, tijm, olijfbomen, de warme mistralwind, de rozentuinen, wijngaarden en oude vochtige monumenten kenmerkt de route die er wordt gefietst.

Van Oranje

De fietstocht begint in Orange, waaraan het Nederlandse koningshuis zijn naam dankt en waar een van de best bewaarde Romeinse theaters van Europa te zien is. Het is een van de twee monumenten die tot het Werelderfgoed van Unesco behoren. Het andere is een indrukwekkende boog met drie poorten, die symbool staan voor het prestige van het Romeinse imperialisme. Liefhebbers van mooie stoffen moeten naar Le Musée d’Art et d’Histoire d’Orange, waar de Nederlander Georges van Cuyl in de zeventiende eeuw typisch Provençaalse stoffen verzamelde.

Eten kan hier prima bij l’Arausio (9, Rue du Mazeau, lekkere coquilles Saint-Jacques met een glas Côtes du Rhône). Dan weer in de pedalen om langs de Rhône naar wijngoed Château de la Gardine (Route de Roquemaure) te fietsen. Dit wijnkasteel met uitzicht op de rivier heeft de beste Châteauneuf-du-Papes, gratis te proeven bij de familie Brunel.

Beroemde brug

Door naar Avignon, waar je de mooiste foto’s kunt nemen op de beroemde Pont Saint-Bénézet, waarover in de vijftiende eeuw dat leuke kinderliedje werd gemaakt. Het schijnt trouwens dat er niet ‘op de brug’, maar ‘onder de brug’ werd gedanst. Dan óver de brug naar het Pausenpaleis (Place du Palais). Wat een schitterend onderkomen had de paus hier in de veertiende eeuw! Daar kun je volop van genieten, want het hele paleis is open voor het publiek. Daarna kun je heerlijk Mediterraans lunchen in l’Epicerie (10, Place Saint-Pierre) en een kijkje nemen op de gezellige overdekte markt Les Halles (18, Place Pie). Rond Place Saint-Didier zijn hippe winkeltjes te vinden, waaronder conceptstore People’s Paradise.

In Musée Angladon hangt een van de weinige schilderijen die Vincent van Gogh in de Provence heeft achtergelaten. Wagon de chemin de fer, geschilderd in Arles in 1888, is een van zijn meesterwerken. In dit museum zijn ook werken van Picasso, Cézanne en Degas te zien.

Voetsporen van Van Gogh

Via Saint-Rémy gaat de fietstocht verder naar Arles, waar Van Gogh veel schilderde. Velden vol klaprozen en zonnebloemen markeren de route, het is goed voor te stellen hoe de kunstenaar hier achter zijn ezel zat en driehonderd schilderijen maakte in anderhalf jaar. Jammer dat er niets is achtergebleven. In Musée Réattu (10, Rue du Grand Prieuré) is alleen nog een brief te vinden die hij schreef aan zijn vriend Paul Gaugain. Leuk om te zien zijn hier de schetsen van de in Alès geboren modeontwerper Christian Lacroix en werk van de beroemde fotograaf Brassaï.

’s Avonds kun je lekker in het donker wandelen van Place Lamartine naar de rivier waar Van Gogh zijn beroemde Terrasse du café le soir schilderde. Het barst er van de toeristische kroegjes, zoals de wijnbar Bar à vin (40, Rue des Arènes), waar je bijvoorbeeld een glas Château Montredon kunt bestellen.

Stad van denim

De volgende dag is hopelijk de zadelpijn verdwenen. Op naar Nîmes, ook een oude Romeinse stad met historische monumenten. Wie iets anders wil, gaat naar het museum voor moderne kunst Carré d’Art (Place de la Maison Carrée) van architect Norman Foster. Het glazen gebouw is op zich al een meesterwerk, en in het museum zijn vierhonderd kunstwerken vanaf 1960 tot nu te bewonderen. Een tip? Beklim de Tour Magne in Les Jardins de la Fontaine en geniet van een majestueus uitzicht met in de verte de berg der bergen: Mont Ventoux. Daarna kun je een wandeling maken door de steegjes van de stad, waar het wemelt van de leuke winkeltjes en bistro’s.

Een leuk weetje over Nîmes is dat hier de stof denim vandaan komt. Denim is een afkorting van Sergé de Nîmes, een keperstof uit deze streek, waarvan kleding werd gemaakt voor de veehoeders van de Camargue.

Truffelgebied

Uzès is de laatste pleisterplaats voor de terugkeer naar Orange. De fietstocht gaat door de wijngaarden van de Languedoc-Roussillon naar dit charmante middeleeuwse stadje met, natuurlijk, een oude Romeinse toren en een bisschoppelijk paleis. Ga vooral even naar het marktplein en de middeleeuwse tuin. Musée du Bonbon (Pont des Charrettes), net buiten het stadje, is gewijd aan de geschiedenis van snoepjesmerk Haribo. Dit is ook het gebied waar truffels groeien, dus in het seizoen (december tot eind maart) worden deze in bijna alle restaurants geserveerd. Leuke lunchplekken op de Place aux Herbes zijn Terroirs (lekkere sandwiches, op nummer 5) en Le Bananier (goede salades, op nummer 16). Nadat je de overheerlijke truffels hebt weggewerkt, ga je terug naar Orange. Conclusie: deze vakantie bestaat uit de perfecte combinatie van cultuur, geschiedenis, prachtige fietsroutes en een bourgondische levensstijl in een geweldig mooie omgeving. Perfect!

AANBIEDING

8-daagse reis vanaf € 779,- p.p.

Op de pedalen door de Provence

Lekker trappen onder de Franse zon, door middeleeuwse plaatsjes en de mooiste, idyllische landschappen… Libelle en Pharos Reizen van ANWB stelden een 8-daagse fietsreis samen door de prachtige Provence.

En route!

De fietsroute begint in Orange en voert eerst naar het gezellige Avignon. Daarna naar Arles, de stad van Vincent van Gogh. Dan naar Nîmes met zijn historische monumenten en naar het charmante middeleeuwse stadje Uzès, om weer te eindigen in Orange.

De route is circa 300 kilometer lang, er wordt dagelijks 50 kilometer gefietst.

Het verblijf

U verblijft in middenklasse-hotels in of bij de omschreven plaatsen. De kamers beschikken over een eigen badkamer met bad of douche en toilet. Soms is er airco en/of een zwembad aanwezig.

Inclusief

7x overnachting met ontbijt

Parkeergelegenheid

Bagagetransport

Persoonlijke ontvangst en voorlichting & tips

Routeinformatie, ook in gps beschikbaar

24-uurshulpdienst

Prijs

22/04-07/07 € 799,- p.p.

08/07-01/09 € 845,- p.p.

02/09-06/10 € 799,- p.p.

07/10-16/10 € 779,- p.p.

Vertrek mogelijk op maandag en zaterdag.

Exclusief

Reserveringskosten à € 20,- per boeking

Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking

Fietshuur: een fiets met 7 of 21 versnellingen (à € 75,- per fiets per reis) of een e-bike (€ 175,- per fiets per reis)

Reserveren

Kijk voor meer informatie en boekingen op pharosreizen.nl/gelezen-in/libelle of bel (023) 554 28 70 o.v.v. zoekcode 15264.

Tekst: Karin Kuijpers. Beeld: iStock