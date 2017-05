Op safari in eigen land? 10 tips om luxe te kamperen

Kamperen? De natuur in? Prima! Maar dan wel in een luxe lodgetent met alles erop en eraan. Zijn we meteen van dat gedoe met die tentharingen af. Hieronder wat tips.

– Niet genoeg licht in de tent? In de video hierboven zie je hoe je dat probleem oplost –

TWENTE

Eten uit de boerenkeuken

Aanschuiven aan de table d’hôtes, fijne bedden en wifi, ze hebben het allemaal op Erfgoed Bossem, een Saksische bio-boerderij waar brandrode runderen grazen. Knap hotel dat de Twentse lodgetent weet te overtreffen. Ook leuk voor het safarigevoel: ga in de nabijgelegen vogelhut lokaal wild spotten. bossem.nl

Aanbieding

Boek een familielodge of twinlodge en ontvang 10% korting op de huurprijs, incl. 1x kaartenset ‘The big five’ struinsafari en 1x fietsroute (24 km). Geldig t/m okt 2017 (m.u.v. juli en augustus). Reserveer o.v.v. Libelle Loeigoed arrangement.

HENGELO

Eerst ponyrijden, dan koe-knuffelen

Logeren bij Eddy en Anne-Marie betekent: ontspannen tot in het oneindige. De dagen op Den Branderhorst in Hengelo zijn gevuld met ponyritjes met dochter Simone, koe-knuffelen, wafels bakken en een biertje drinken bij het kampvuur. En slapen als een roos in een luxe lodgetent. farmcamps.nl

Aanbieding

Boek bij FarmCamps en ontvang € 25,- korting, gratis huuroveralletjes en een fles witte Skaap-wijn. De aanbieding geldt tot het einde van seizoen 2017, niet i.c.m. andere acties. Reserveren via farmcamps.nl/libelle-actie o.v.v. LIBELLE2017.

OUDEMIRDUM

Kneuteren op z’n Fries

Dit plekje in Gaasterland hadden we het liefst geheimgehouden. De safaritent van Trending Tent staat aan de rand van het bos op landgoed De Syme. Ideaal voor wandelingen door het Rijsterbos, lanterfanten op het strandje van Mirns, turen over het IJsselmeer en lekker kneuteren met kampvuur en pizzaoven. trendingtent.nl

Aanbieding

Boek de Trending Tent en krijg 10% korting, een verrassingspakketje, een cadeautje voor de kinderen, een krat hout voor de binnen- en buitenkachel en 1x uit-gebreid ontbijt bij een verblijf van minimaal 3 nachten De aanbieding geldt tot het einde van seizoen 2017, niet i.c.m. andere acties. Reserveer o.v.v. Libelle.

EERSEL

Een eigen houten pier

In 2015 riep de ANWB het Brabantse TerSpegelt uit tot Camping van het Jaar vanwege de wonderschone lodgetenten. Want hoe idyllisch is het om in een super-de-luxe WaterLodge te kamperen op een eigen houten pier? terspegelt.nl/libelle

Aanbieding

Boek een WaterLodge bij Recreatie-park TerSpegelt en ontvang een heerlijk Proeverij Plateau bij De Keizer eten & drinken. De aanbieding is geldig t/m 30 okt. 2017 o.b.v. beschikbaarheid. Reserveer o.v.v. Libelle via info@terspegelt.nl.

BLOEMENDAAL

In een duinpan

De safaritenten op Camping de Lakens heten ook wel beachlodges. Ze staan dan ook in een duinpan en vanaf de veranda is het uitzicht over de Kennemerduinen prachtig. Vervelen is hier uitgesloten, want de afstand tot het Bloemendaalse strand is twee keer struikelen. Of duik in een duinmeer en kijk of er wisenten, paarden en Schotse hooglanders langswandelen. Op de camping wacht de luxe van wellness met yoga en duinrestaurants. campingdelakens.nl

CALLANTSOOG

Pal aan zee

Kamperen bij Zon Zee Strand is precies wat de naam belooft. De duin- en strandlodges van Duynpark Zwanenwater – bij natuurgebied Zwanenwater en kustdorp Callantsoog – liggen vlak bij de zee en het strand. zonzeestrand.nl

Aanbieding

Boek een verblijf op Duynpark het Zwanenwater en ontvang 10 % korting op de huurprijs. Deze aanbieding geldt tot 3 juli 2017. Reserveer o.v.v. Libelle2017 via zonzeestrand.nl.

VELP

Zin in ’n portie boslucht?

Buitenplaats Beekhuizen heeft drie prachtige bosrijke velden om uit te kiezen. Wordt het zwijntjes spotten of sterren kijken? De lodgetenten en pods staan niet ver van Posbank en de Veluwe. buitenplaatsbeekhuizen.nl

Aanbieding

Een midweek in een Lodgetent of Lodgetent XL (excl. bijkomende kosten) met 20% korting. Van 1 mei tot 8 juli (m.u.v. feestdagen) en van 1 okt t/m 17 dec 2017, o.b.v. beschikbaarheid. Reserveer via buitenplaatsbeekhuizen.nl/LIB0405.

GROESBEEK

Spartelen in de beek

Aan de kabbelende Groesbeek, waarin kleintjes urenlang kunnen spartelen, ligt camping Bij ons in Groesbeek. Relaxen kan hier in een hangmat, het diner wordt geserveerd in de gezellige veldschuur. Geen zin om zelf een tent op te zetten? Boek dan een van de bijzondere slaapplekjes, zoals de Veldkamer. bijonsingroesbeek.nl

Aanbieding

Boek de Veldkamer en ontvang 10% korting op de huurprijs. Deze aanbieding geldt tot het einde van seizoen 2017. Reserveer o.v.v. Libelle-actie.

OP DE BOERDERIE

Back to basics

Banjeren over de boerderij, kamperen in een stoere tent met houtkachel… En na een hele dag buiten is het heerlijk slapen terwijl de schaapjes naast de tent staan te grazen. Campings van BoerenBed zijn te vinden op toffe boerenbedrijven in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. boerenbed.nl

CASTRICUM

Dennen & duinen

Camping Bakkum is al ruim honderd jaar de favoriete uitvalbasis van stadsmussen uit Amsterdam en Alkmaar – en wij snappen wel waarom. De tenten, caravans, volledig ingerichte duinlodges, strand- en tenthuisjes staan midden in het Noordhollands Duinreservaat. Daar worden niet alleen konijnen blij van. kennemerduincampings.nl

Tekst: Roos Stalpers & Fee van ’t Vee