Binnenkijken bij Naomi van As

Een kast vol sportschoenen en foto’s van Naomi en Sven: hockeytalent Naomi van As gunt ons een kijkje in haar woning. En dat dient óók nog eens een goed doel, want ze wil ontdekken hoe ze minder energie kan verbruiken.



Libelle samen met Nuon

Naomi gaat de energiescan van Nuon doen om uit te vinden hoe zij in haar huis energie kan besparen. Dat je de verwarming lager moet draaien en de bank niet voor de verwarming moet zetten, dat weten we wel. Maar Nuon heeft nog meer slimme tips.

De deur staat altijd open

Bij Naomi staat de deur altijd open. Supergastvrij, maar het geldt ook voor de deur vlak naast de thermostaat. En dat is niet zo handig, zo blijkt. Als deze open staat, krijgt de thermostaat een seintje bij elke tochtvlaag en slaat de ketel aan. Niet voordelig dus. Heb je een mengkraan? Dan hebben we nog een tip: vergeet niet je kraan altijd naar de koude stand terug te draaien als je ‘m uit doet. Als-ie op warm staat, gaat er ook een seintje naar de CV-ketel. En je kraan even omdraaien, is natuurlijk geen enkele moeite. Bekijk welke tips Naomi nog meer krijgt!

Ook een gratis energiescan?

Dat kan! Nuon begrijpt dat een persoonlijk advies het beste werkt. Daarom krijgen klanten gratis een energiescan: een videogesprek met een energieadviseur die je via je smartphone, tablet of laptop concrete bespaartips geeft waarmee je direct aan de slag kunt. Kijk hier voor meer info.

LEES OOK:

Dit moet je weten om snel en simpel energie te besparen.