Dagje Giethoorn voor maar €11,

Dol op water en gezelligheid, liefst in eigen land? Doe dan een dagje Giethoorn, ook wel Hollands Venetië genoemd. Dit bijzondere dorpje is de perfecte plek voor een gezellig en gevarieerd dagje uit met het gezin, familie of vriendinnen. Met deze aanbieding wordt een dagje Giethoorn nóg leuker!

De dag bestaat uit:

Ontvangst met koffie of thee en appelgebak.

Een rondvaart door Giethoorn, met gids (1 uur).

Een dorpswandeling (1 uur).

Toegang tot het edel- en sierstenenmuseum De Oude Aard.

Tickets bestel je hier en zijn geldig t/m 31 december. Vooraf reserveren is verplicht, minimaal 24 uur van tevoren via info@rietstulp.nl of bel 0521-3 618 33. De aanvangstijd is 11.00 uur.

Openingstijden

Februari: vrijdag t/m zondag

Maart: woensdag t/m/ zondag

April t/m oktober: alle dagen geopend

November en december: vrijdag t/m zondag