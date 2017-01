Een knus, stijlvol huis én energie besparen, dat willen we allemaal wel. Maar hoe doe je dat precies? Drie antwoorden op vragen, waarmee je snel en simpel sfeer kunt creëren in je huis, tuin en keuken én kunt besparen.

Libelle samen met Nuon

1. Ik ben toe aan nieuwe pannen, nog tips?

Koop in elk geval pannen met glazen deksels. Dat staat niet alleen mooi, maar de inhoud van de pan zal zo ook sneller koken (scheelt energie), omdat de warmte blijft behouden. Let meteen even welke pan je op welk pitje zet. Is de pan te klein voor het pitje? Dan gaat er warmte aan de zijkant verloren. Voor meer tips in de keuken, heb je wel eens aan een energiescan gedacht? Zo kun je samen met een adviseur via een videogesprek checken hoe je nog meer kunt besparen.

2. Wat is de meest goedkope en meest sfeervolle verlichting?

Ledlampen zijn de meest energiezuinigste lampen die je kunt hebben. Klinkt ongezellig? Nee hoor, want ze zijn tegenwoordig ook gewoon dimbaar en geven sfeervol licht, waardoor je kunt spelen met verschillende kleuren en sterktes. Gezellig en energiezuinig. Ook voor buiten! Je kunt je tuin op meer manieren in de winter sfeervol en energiezuinig verlichten. In het onderstaande filmpje, bordevol stylingtips, leggen Fiona en Marjolein uit hoe.



3. Hoe heb ik het ’s avonds warm, zonder te veel energie te verbruiken?

Het lijkt een open deur, maar kruip gewoon lekker onder een warm dekentje of een kleed. Geldt ook voor de slaapkamer. Met wat toffe kussens en extra kleden op bed krijgt je kamer meteen een nieuwe look. Leg een vloerkleed op de grond, dat maakt de gevoelstemperatuur warmer. En een plaid op het voeteneind staat niet alleen leuk, maar zorgt meteen dat je geen koude voeten krijgt. Nog een tip: zet een uur voordat je naar bed gaat de thermostaat in de woonkamer alvast op vijftien graden. Dit scheelt gemiddeld twaalf procent op je gasverbruik. Oude huizen hebben vaak minder goede isolatie, waardoor het juist meer energie kost om ’s nachts de temperatuur in huis constant te houden. Voor die woningen zet je de thermostaat een uur voor het slapen gaan vijf tot zeven graden lager.

Ook een gratis energiescan?

Dat kan! Nuon begrijpt dat een persoonlijk, op maat gemaakt advies het beste werkt. Daarom krijgen klanten gratis een energiescan: een videogesprek met een energieadviseur die je via je smartphone, tablet of laptop concrete bespaartips geeft waarmee je direct aan de slag kunt. Kijk hier voor meer info en check ook meer filmpjes uit de serie van Fiona en Marjolein waarin meerdere ruimtes uit het huis worden behandeld.