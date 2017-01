Wist je dat 80% van de vrouwen de verkeerde maat draagt? Zonde, want de juiste maat staat mooier, maakt je slanker en is beter voor de borsten. 5 x handige weetjes over de bustehouder, uit de praktijk gegrepen.

Libelle samen met Livera

1. “Ik gok mijn maat altijd, werkt prima”



Nou, daardoor dragen dus heel veel vrouwen de verkeerde maat. Sterker nog: dat aantal is 80%. Simpelweg, omdat een op de vier vrouwen haar buste nooit heeft laten opmeten.

2. “Een verkeerde maat, dat kan toch geen kwaad?”



Juist omdat er zoveel vrouwen zijn die een verkeerde maat dragen, lopen sommigen onnodig rond met klachten, zoals als pijn in schouders en armen. Ongemakken die je dus heel simpel kunt verhelpen door de juiste beha te kiezen. Borsten die niet goed ondersteund worden, verliezen makkelijker hun vorm en stevigheid.En niet onbelangrijk: een pasvorm die perfect bij je lichaam past, maakt meteen slanker.

3. “Ik draag al jaren dezelfde beha, want hij zit zo lekker”

Begrijpelijk, want het kan een zoektocht zijn de perfecte beha te vinden. Maar áls je hem hebt gevonden, koop er dan meteen een paar. Zorg er in ieder geval voor dat je voldoende beha’s in je lingerielade hebt om af te kunnen wisselen. Draag twee beha’s bijvoorbeeld altijd om en om. Als je elke dag diezelfde lievelingsbeha draagt, rekt het elastiek namelijk te veel uit. Dat is funest voor de pasvorm.

4. “Bij het kopen van een beha, ga ik altijd af op de cupmaat”

Kijk juist altijd éérst naar de juiste omtrek. Cupmaten zijn namelijk niet standaard en kunnen per merk verschillen. Om de juiste omtrek te berekenen, moet je altijd naar het eerste, dus het meest losse haakje kijken, niet naar het strakste. Een beha kan namelijk meer dan zeven centimeter (!) uitrekken als je hem vaak draagt. Zorg dat je altijd kunt terugvallen op de andere haakjes voor een betere pasvorm.

5. “Ik heb al mijn hele leven dezelfde maat beha”

Misschien is het dan tijd je te laten opmeten. Je lichaam kan in de loop der tijd namelijk veranderen, door allerlei oorzaken. Diëten en fanatiek sporten hebben invloed op je lijf, maar ook een zwangerschap of de hormoonwisselingen tijdens de overgang spelen een rol. Zelfs tijdens de menstruatiecyclus kan de omvang van je borsten veranderen. Meet je omtrek dus regelmatig, of, beter nog, laat je adviseren door een lingeriespecialist. En daar bedoelen we niet je man mee 😉

