Wandelend op zoek naar jezelf

Na het lezen van Waar je ook heen gaat, vertrek je het liefst morgen nog voor de lange wandeltocht naar Santiago de Compostella. Dit inspirerende boek geeft je een geweldig inzicht in de wandeltocht, bezorgt je gegarandeerd een paar uur leesplezier en laat je anders naar relaties kijken.

Op een bewolkte ochtend in juni begint Alma haar lange wandeltocht naar Santiago de Compostella. Ze gaat alleen om zo haar verleden achter zich te laten en haar verloren liefde te vergeten. Ze wil de voettocht alleen ondernemen na haar breuk met Bruno, de tocht die hij jaren daarvoor ook heeft gelopen. Onderweg komt ze Frida tegen wiens man net is overleden.

Gaandeweg leren de dames elkaar beter kennen en ook zichzelf. Wij leren hen kennen aan de hand van flashbacks en dagboeknotities.

Terwijl ze samen wandelen, groeien ze dichter naar elkaar toe, delen hun pijn, vermoeidheid en verdriet. Zal het de vrouwen lukken hun verleden los te laten en opnieuw geluk te vinden? Waar ik ook heen ga is een dromerige en hartverwarmende roman over acceptatie, hoop en het vinden van geluk in jezelf.

Een mustread voor de liefhebbers van Elizabeth Gilbert en Cheryl Strayed

Waar ik ook heen ga – Fioly Bocca

