Een mooie outfit begint bij de juiste lingerie. Dat horen we vaak, maar toch schiet de aanschaf van een nieuwe setje er vaak bij in. Zonde! Want met een mooie bh onder je kleding, voel je je al snel een stuk zelfverzekerder.

Libelle samen met Marie Jo

Dat de juiste lingerie je outfit helemaal af maakt, weet het make-over team van Fashionchick als geen ander. Elke week helpen zij een vrouw het mooiste in haarzelf naar boven te halen. Ook Mayra, die kleding vooral als nuttig beschouwde, onderging een prachtige transformatie. Inclusief een kleurrijke lingerieset die een vleugje lente toevoegt aan haar nieuwe look.

Stijladvies en een mooi setje

Geïnspireerd geraakt en helemaal zin om jezelf te trakteren op een nieuw setje? Daar kan lingeriemerk Marie Jo je goed bij helpen! Zij geven nu namelijk persoonlijk stijladvies en een lingeriesetje ter waarde van € 125,- weg! Vul snel het formulier in om kans te maken op deze mooie prijs.

De actie loopt t/m 31 mei.