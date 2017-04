Diploma-uitreikingen, bruiloften, verjaardagen… Met mooi weer is het hartstikke lekker om een feestje naar buiten te verplaatsen. Libelle heeft handige tips voor het ultieme tuinfeest voor je op een rij gezet.

Inrichting

Geef je tuin een opfrisser met nieuwe meubels of decoratie. Belangrijk is een stijl te kiezen die bij jou past. Daarna begint het aankleden. De basis van een tuin met een wereldse sfeer ligt bijvoorbeeld in warme kleuren, grote mediterrane kuipplanten en sfeervolle materialen zoals rotan en terracotta. Hou je meer van een tuin waarin de natuur een beetje z’n eigen gang mag gaan? Een tuin mét kronkelende paadjes en weelderige planten en kruiden die naar hartenlust kunnen groeien en bloeien, dat noemen we de Hollandse Wildernis. Sfeerverlichting

Na de inrichting, is het tijd voor sfeervolle verlichting. Onmisbaar om tot laat in de avond van de zomer te kunnen genieten met je gezelschap. Kies voor een speels lampensnoer of hang of zet kleurrijke lantaarns in je tuin. Lampje erin en je kunt genieten van licht én sfeer. Koele drankjes

Natuurlijk beschikt iedereen over een koelkast in zijn of haar huis. Maar er zijn andere leuke manieren om je dranken koel te houden. Hoe leuk is het om drankjes in champagnebowls, een kruiwagen, boot, grote krat of emmer te koelen? Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook nog voor dat je gasten hun eigen drankjes makkelijker kunnen pakken. Dinner is served

Kies voor gerechten die je van tevoren kunt maken, dat scheelt een hoop gedoe. Vermijd blokjes kaas en ander food dat je beter niet in de warmte kunt zetten, kleine gerechtjes zijn the way to go. Qua eten is het oké om te rekenen op 2,5 borden per persoon. Aangenaam warm

Helaas kan het ‘s avonds nogal afkoelen in ons landje, maar dat betekent natuurlijk niet dat je tuinfeest dan naar binnen moet verplaatsen. Zorg voor warme plaids en een vuurkorf, lekker warm en wel zo gezellig.

Weg met saaie tuinen

Karwei is op een missie om alle saaie tuinen in Nederland om te toveren tot geweldige, inspirerende tuinen. Dé plek voor een tuinfeest met vrienden en familie. Dit voorjaar roept KARWEI 4 tuintrends in het leven om jou te inspireren.

