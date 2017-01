Broertje en zusje ontdekken geslacht baby en reageren héél verschillend

Als kinderen wat ouder zijn, dan leven ze al helemaal mee als er een broertje of zusje op komst is. Dat kun je zeker wel zeggen van deze grote broer en zus als ze het geslacht ontdekken.

Om het zo lang mogelijk een verrassing te houden, bedacht deze moeder een leuke manier om te onthullen aan haar zoontje en dochtertje of het kindje een meisje of een jongen wordt. Ze gaf ze allebei een soort ei en vertelde ze dat wat er in het ei zat, zou onthullen of de baby een jongen of een meisje is.

Reactie

Al snel hebben de kinderen door dat er een jongetje op komst is. Dat vindt de grote broer heel leuk, maar uit de reactie van het meisje blijkt dat ze dat toch liever anders had gezien.

Bron: Littlethings.com. Beeld: Kijk