100-jarige oma gaat helemaal los op hit Bruno Mars

Bij het feestje voor een 100-jarige vrouw verwacht je niet zo veel spannends. Een taartje eten met familie misschien, maar zo’n feestje als deze oma had, zou je nooit verwachten op deze leeftijd.

Maar eigenlijk is 100 jaar oud worden natuurlijk wel een heel goede reden voor een goed feestje. Deze oma is voor haar leeftijd nog heel goed bij de tijd en fysiek is ze ook nog hartstikke fit. Ze kon haar kleinkinderen op haar feestje dan ook verrassen met waanzinnige dansmoves. Haar achterkleindochter (ja, dat krijg je als je 100 jaar oud bent) filmde haar terwijl ze danste op het nummer 24K van Bruno Mars. En dat deed ze fantastisch. Het is dan ook geen verrassing dat het filmpje al snel het hele internet over ging.

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: Kijk