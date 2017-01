Spice Girl Geri Halliwell laat prachtige babybuik zien

De Britse (voormalig) Spice Girl Geri Halliwell verklapte eind november aan haar Instagram-volgers al dat haar ongeboren baby een jongetje wordt. Nu heeft de Spice Girl een prachtige foto gedeeld, waarop haar babybuik goed te zien is.

Zo plaatst de 44-jarige Britse een foto op Instagram waarbij ze stralend poseert voor een boekenkast. Zo te zien gaat de zwangerschap niet lang meer duren, want Geri heeft al een aardige buik. Bij de foto staat: “Hello”.

Een foto die is geplaatst door Geri Horner (@therealgerihalliwell) op 20 Jan 2017 om 12:43 PST

Het is een jongetje

In oktober vorige jaar maakte Geri (Horner, haar aangetrouwde achternaam red.) al bekend dat ze in verwachting was. En een maand daarna maakte ze het geslacht bekend. Zo schreef ze op Instagram onder een foto: “Dit was het moment dat ik de snelste man van de wereld vertelde dat ik onze baby naar hem ga vernoemen. Omdat hij zo populair is bij de vrouwtjes!”

Een foto die is geplaatst door Geri Horner (@therealgerihalliwell) op 29 Nov 2016 om 12:29 PST

In 2015 trouwde de popzangeres met Christian Horner, de teambaas van het Red Bull Racing F1-team (en dus ook de baas van Max Verstappen). Het jongetje dat op komst is wordt het tweede kindje voor Geri. Uit een andere relatie heeft zij dochter Bluebell Madonna van 10 jaar oud.

