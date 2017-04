Yes! Maak kans op 2 vrijkaarten voor de musical The Lion King!

Wil je kans maken op 2 vrijkaarten voor de musical The Lion King? Like @LibelleTV, deel deze vlog van Fem en laat in een reactie onder haar vlog weten waarom en met wie jij heel graag naar de The Lion King wilt.

Geen enkele musical begint zó betoverend en indrukwekkend als de The Lion King: de zon gaat op en het dierenrijk ontwaakt. We durven te wedden dat je met open mond om je heen kijkt, want niet alleen het podium verandert in een dierenrijk, ook de zaal. Van leeuwen en giraffen tot rondvliegende vogels: de halve jungle danst en zingt op de planken van het Circustheater in Scheveningen.

Onze cultuurvlogger Fem wil dat natuurlijk voor geen goud missen. Met tranen in haar ogen, een brok in haar keel én met kippenvel zit ze samen met haar moeder in de zaal. Vijftien jaar geleden waren moeder en dochter ook al samen naar de musical The Lion King gegaan.

Is het dan niet saai om voor een tweede keer te gaan? Welnee! Fem laat zich opnieuw verrassen door de Afrikaanse sferen en het verhaal van Simba. Het enige minpuntje is dat moeder en dochter heimwee krijgen naar Kenia, het land waar ze vroeger met het hele gezin op vakantie zijn geweest – maar als dat het enige is 😉 Hakuna Matata!

We waarschuwen je alvast: na het zien van deze musical word je meteen verliefd op Afrika. En wil je gelijk een ticket boeken naar de zon. Je kan natuurlijk ook gewoon nog een keer naar The Lion King, net zoals Fem en haar moeder.

Koop je kaarten voor ’The Lion King’ via de Musical & Theater Club van Libelle en krijg een gratis rang-upgrade!

Bron & beeld: Libelle TV