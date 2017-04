Met dit trucje krijg je 200 calorieën per dag minder binnen

Wanneer het over calorieën gaat, tellen alle kleine beetjes mee. En wanneer je 200 calorieën minder per dag wil eten, kan dat ook echt zonder jezelf uit te hongeren.

De tip der tips: water! Laat frisdrank staan, want dat zit vol suiker en telt per glas al snel meer dan 100 calorieën. Zin iets lekkers? Drink voordat je naar het pak koekjes grijpt een glas water. Dat geeft je een vol gevoel, waardoor je zin om te snaaien afneemt. Bovendien is water drinken ook de beste manier om afvalstoffen af te voeren.

Kamertemperatuur

En nog een tip: drink water het liefst op kamertemperatuur. Daar drink je namelijk meer van dan van ijskoud water. Beetje aankleden met een citroenschijfje en wat takjes munt en het is bijna (bíjna) net zo lekker als een glaasje prik.

Bron: Libelle.be. Beeld: iStock