3x zo krijg je een aangekoekte pan weer brandschoon

Van die aangekoekte pannen waarvan je denkt dat ze NOOIT meer goed schoon worden? Dat geen krachtig afwasmiddel of rondje vaatwasser er iets aan kan doen? De truc die wél helpt: de pan ‘voorbehandelen’.

Dat hoeft maar 10 minuten en kan met wel 3 (!) middeltjes. Net wat je al in huis hebt dus… Dag aangekoekte etensresten, hallo blinkende pan.

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

Op de hoogte blijven? Download de gratis Libelle TV app voor Android of iPhone. Volg Libelle TV ook op Facebook of volg de speciale Facebook-pagina van Libelle TV Lifehacks waar we dagelijks nieuwe tips en tricks delen met jou.

LEES OOK:

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron & beeld: Libelle TV