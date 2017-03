Deze 94-jarige vrouw werkt al 44 jaar voor McDonald’s

Toen Loraine Maier in de jaren 70 begon met werken voor McDonald’s, had ze nooit verwacht dat ze op haar 94ste nog steeds hamburgers zou flippen.

Inmiddels werkt Loraine al 44 jaar met trots voor de fastfoodketen. Ze begon er in 1973 noodgedwongen omdat haar man vanwege lichamelijke klachten niet meer kon werken. “Ik vond ons te jong om thuis te zitten, dus ik ging op zoek naar een baan.”

Loyale klanten

Inmiddels is de vrouw een bekend gezicht. “Ze heeft nogal een fanschare. Er zijn veel loyale klanten die speciaal voor haar komen”, vertelt de eigenaar van de McDonald’s in Evansville. Iedere dienst eet Loraine een filet-o-fishburger tijdens haar pauze, maar ze geniet vooral van het werk vanwege de mensen. “Ze hebben mijn leven gered toen mijn man overleed. Mijn klanten sleepten me er doorheen.”

Pensioen

Naar eigen zeggen overweegt ze ieder jaar met pensioen te gaan, maar ze is er nog niet aan toe. “Ik zou het te veel missen. Ik geniet er echt van. Het leven is wat je er zelf van maakt, en ik doe m’n best.”

Join us at 3350 N Green River Ave on 3/23 at 9a for Loraine’s 44th (!!) work anniversary! We’ll have fresh-brewed McCafé & better yet cake! pic.twitter.com/q4iz84dAhH

— Evansville McDonalds (@McD_Evansville) March 22, 2017