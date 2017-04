Verdrietig nieuws: aangereden en beschoten kat Brutus toch ingeslapen

De kat Brutus werd in april aangereden en beschoten in Veldhoven. Het arme diertje werd opgelapt door Stichting Poezenbende, maar het was tevergeefs.

Afgelopen vrijdag werd Brutus toch ingeslapen. Dat vertelt Nathalie Franken van de stichting aan Hart van Nederland. Het leek even beter te gaan met de kat, maar Brutus bleef incontinent. “Dat is geen leven voor een kat. Hij heeft gevochten voor zijn leven, maar het mocht niet baten.”

Ingeslapen

Toen de kat werd gevonden, was hij sterk vermagerd, had het een verbrijzeld pootje en een kogel in zijn lichaam. Afgelopen vrijdag werd Brutus ingeslapen. Het dier wordt gecremeerd en uitgestrooid op de parkeerplaats in Veldhoven waar hij vaak rondzwierf.

Bron en beeld: Hart van Nederland.