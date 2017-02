Gisteravond was het weer tijd voor de jaarlijkse uitreiking van dé muziekprijzen: de Grammy’s. De grote ster van de avond was Adele, die met maar liefst 5 prijzen naar huis ging. Terecht? Als het aan Adele ligt niet. Wanneer ze de prijs voor ‘Beste Album’ accepteert doet ze dan ook iets opmerkelijks.

Tijdens haar speech richt ze zich tot niemand minder dan Beyoncé, die net als Adele was genomineerd voor Album of The Year.”Het Lemonade-album, Beyoncé, was zo monumentaal, zo goed uitgedacht. Zo mooi en intiem. We hebben een andere kant van je gezien die je ons niet altijd laat zien, dat waarderen we.”

”Hoe je mij en mijn vrienden laat voelen, hoe je mijn zwarte vrienden laat voelen, het geeft kracht. Jij zorgt ervoor dat ze voor zichzelf opkomen. Ik hou van je, ik heb altijd van je gehouden en ik zal altijd van je houden”, prijst Adele haar idool. ”Ik kan deze prijs niet accepteren.” Een zichtbaar geëmotioneerde Beyonce fluistert vervolgens ”thank you, I love you” naar Adele. Om haar woorden nog extra kracht bij te zetten, doet Adele nóg iets opmerkelijks.

Bron en beeld: KIJK.