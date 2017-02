Adele gaat de mist in tijdens eerbetoon aan George Michael bij Grammy’s

Een ‘tribute’ aan de overleden zanger George Michael tijdens de Grammy’s liep gisteravond niet helemaal zoals gepland. Adele zong het nummer ‘Fast Love’, maar onderbrak haar optreden na een minuut omdat het niet goed klonk. Maar zoals een echte ster betaamt, begon ze gewoon opnieuw.

“Ik weet dat het live op televisie is. Het spijt me, maar ik moet opnieuw beginnen”, zei de zangeres. Daarna begon ze te vloeken, wat de regisseur nog net op tijd kon wegdraaien in de live uitzending. “Ik moet dit goed doen voor hem”, zei Adele. Ze begon het nummer opnieuw en kreeg na afloop een daverend applaus. Achteraf werd bekendgemaakt dat Adele last had van microfoonproblemen.

