Hilarisch: Adele in paniek door mug op het podium

Adele (pas getrouwd, zoals ze zich in de video hierboven laat ontvallen) schreeuwt het uit tijdens een concert in Australië. Geen mooie noten deze keer, maar gegil van angst.

De Britse zangeres is als de dood voor insecten. Laat er nou net een mug het op haar hebben voorzien als ze op het podium staat. Het publiek barst in lachen uit bij het zien van dit hilarische tafereel.

Adele freaking out because a mosquito was on her is hilarious 😂 #AdeleLive2017 pic.twitter.com/Vqz6cd2f4f — Adele Union (@AdeleUnion) 6 maart 2017

Ze zijn overal!

“Het spijt me, ik ben geen Australische! Ik houd niet van muggen!”, gilde de zangeres. Niet veel later dook Adele naar de grond om te ontdekken of ze de kleine boosdoener had neergeslagen. Daar ontdekte ze vervolgens een zwerm muggen, waar het publiek geen zicht op had. “Ze zijn overal! Ze proberen me te vermoorden!”, grapte ze.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Dit wil jij niet missen! Meld je aan voor de Daily Update!

LEES OOK:

Bron: Show.nl, beeld: Twitter Adele, iStock