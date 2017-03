Een paar weken geleden zette Adele haar concert in Australië op stelten omdat ze achterna werd gezeten door een grote mug. De zangeres is namelijk als de dood voor insecten. Het zit haar dan ook niet mee, want ze werd deze week weer aangevallen door een beest!

Tijdens een concert in Nieuw-Zeeland voelt Adele opeens iets in haar laars. In paniek trekt ze haar schoen uit, waar een flinke kever uit kruipt. “Hij knabbelde aan mijn enkel”, roept ze tegen het publiek. “Hij komt weer op me af, kijk”, grapt ze. “Het is mijn grootste fan.”

Bron & beeld: Kijk