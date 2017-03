Bastiaan van Schaik is al ‘een heel mens’ afgevallen

Bastiaan van Schaik is in 9 maanden tijd 60 kilo afgevallen door een maagverkleining. Hij weegt nu 78 kilo, waar de weegschaal eerder nog 137 aanwees.



“Inmiddels is er een heel mens af; 60 kilo”, vertelt Bastiaan. Hij haalt de ene na de andere mijlpaal in zijn strijd tegen de kilo’s. In de video vertelt hij wat er allemaal voor hem veranderd is in de afgelopen tijd.

Bron: Show.nl, beeld: Instagram Bastiaan van Schaik